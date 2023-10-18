【電動車】威馬汽車否認創辦人沈暉「走佬」　「近期工作重心以海外事項為主」

借殼Apollo出行 （00860） 上市失敗的威馬汽車（WM Motor）近日向法院提交「預重整」申請，創始人兼董事長沈暉行蹤成謎。有内媒聲稱，沈暉已遠走海外，留下近400億元人民幣債務。威馬汽車在微博澄清指，公司未有申請破產，而沈暉近期工作重心以海外事項為主，不存在「跑路海外」情況。

威馬汽車最新發文澄清：

威馬汽車並未申請破產！目前正在進行的是經上海第三中級人民法院受理的預重整階段。預重整不同於破產重整，是在企業面臨困境的早期階段進行的自救行為，旨在透過重組債務引進策略性投資人，避免破產，實現重生蛻變。

目前公司核心職位運作正常。國慶日之後，車機內的部分app確實出現了使用異常情況，公司成立了應急小組，在發現情況的48小時內解決了相關問題，恢復了正常使用。後續如有類似情況，請用戶第一時間與我們聯絡。

目前公司的重點包括售後服務、復工復產、出口業務、海外合作、國際融資以及引進策略投資人等事項，已取得一定進展，我們會尋找合適的時機對外公佈。公司創辦人沈暉於1991年赴美留學，在歐美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事項為主，因此不存在公司創始人跑路海外的情況。

目前網路上傳聞的威馬融資400億等資訊均為不實訊息，多數報道混淆了融資金額與債權以及債務金額。相關融資及經營情況公司曾在招股書中公開揭露。

目前威馬汽車正處於預重整關鍵階段，公司將盡力保障用戶、員工、供應商、經銷商及投資人的權益，並感謝媒體和公眾的關注。對於不實資訊及謠言我們將保留追究未及時刪除相關謠言的發布者、轉載者、散播謠言者和相關主體法律責任的權利，透過合法合規途徑維護公司聲譽和形象。