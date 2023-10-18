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【金融中心】瑞信或捲160億新加坡洗黑錢案　新加坡金管局據報啟動現場檢查

宏觀解讀 15:52 2023/10/18

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【金融中心】瑞信或捲160億新加坡洗黑錢案　新加坡金管局據報啟動現場檢查

新加坡今年8月披露破獲近年最大宗的洗黑錢案，疑犯全部具中國內地背景，調查行動尚未結束。外電引述匿名消息指，新加坡金管局（MAS）將到瑞信集團當地子企辦公室現場檢查，因其中一名涉案洗黑錢疑犯為瑞信客戶，而且該疑犯帳戶內資產是案中最大筆。報道又指，除了瑞信以外，新加坡金管局也可能到其他銀行現場檢查，向員工訪談、收集文件，以檢視金融機構是否有效監控富裕帳戶活動。

瑞信沒有回應事件。新加坡金管局表示，會對與案件有重大關聯的銀行作監管審查和檢查，但未有點名提及任何銀行。

今年8月，新加坡宣布破獲一個大型洗黑錢集團，涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景，多名疑犯持有多國護照，而涉案金額由最初披露的10億坡幣一再提高，10月初當局已凍結逾28億新加坡幣（約159.6億港元）資產，絕大部分是金融資產。

洗錢案疑犯王水明在瑞信持有等值逾5億港元資產

現場檢查（on-site inspection）是監管機構對受規管機構採取的常規行動之一，但報道形容，新加坡金管局最新對瑞信的現場檢查程度超出常規接觸，因其中一名疑犯王水明（Vang Shuiming）在瑞信存有9200萬新加坡幣（約5.26億港元）資產，暫為案中金額最高的帳戶，當局將審視瑞信的客戶審查程序是否恰當。

除了瑞信帳戶，王水明在瑞士寶盛（Julius Baer）、大華銀行（UOB）都有帳戶，持有數以千萬計坡幣資產。

根據資料，新加坡金管局2017年也曾因應馬來西亞1MDB弊案，對瑞信作出同類現場檢查，最終向瑞信開出70萬坡幣罰單，是當時捲入案件受罰的銀行之中，罰款最少。

澳新銀行CEO：新加坡相對跑贏了香港 「毫無疑問，大家都遷向新加坡」，可見【下一頁】

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