據稱日本央行將本月上調通脹預期至接近3% 但不會引發政策轉變

三位熟悉內情的人士稱，日本央行預計將在本月上調通脹預期，以顯示物價連續兩年超過2%的目標，這將使日本央行保持寬鬆貨幣政策的努力複雜化。

日本央行將在10月31日結束的為期兩天的政策會議上發布新的季度經濟成長和通脹預測，其中將把截至2024年3月的核心消費通脹率預期從7月份預測的2.5%上調至接近3%。

消息人士也認為，由於近期石油成本的上漲預計將推高公用事業帳單，2024年的通脹預測也將從目前的1.9%上調至2.0%或以上。

日本央行認為，由於 「持續」實現2%的目標還遙遙無期，因此它可以保持超寬鬆貨幣政策的論點將受到更嚴格的審查。此外，這也將增加日本央行的壓力，迫使其取消三個月前剛設定的10年期公債殖利率1.0%的上限。

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三菱日聯摩根士丹利（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley）高級市場經濟學家Naomi Muguruma表示：「日本央行可能會上調其物價預測，但目前可能希望保持其寬鬆政策框架不變。」相反，她覺得日本央行可以做的是提高上限，並解釋指這樣是希望使框架更加靈活，「但這樣做可能會使日本央行的問責制受到影響，因為實際利率會偏離其0%的目標太遠。」



日本央行行長植田和男正在尋求解除其前任黑田東彥（Haruhiko Kuroda）在過去十年中實施的複雜的貨幣刺激政策，該政策被指責導致了金融市場的一系列扭曲。然而，如果投資者開始預期政策會收緊，就有可能引發資本市場劇烈和破壞性的波動，這使得擺脫極低利率的任務變得更加複雜。

雖然植田試圖向市場保證，政策不會馬上改變，但通脹的攀升和日本殖利率上升的壓力，使日本央行越來越難以維持其殖利率曲線控制（YCC）政策。

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其中一位消息人士說：「即使通脹預測被上調，這本身也不會引發政策轉變。」另一位消息人士說：「更關鍵的是，工資通脹正螺旋是否會在日本紮根。」

消息人士說，日本央行的許多人對過早逐步取消刺激政策持謹慎態度，特別是如果通脹超調主要是由燃料等一次性因素造成的話。他們更傾向於等到日本經濟能夠更有把握地抵禦海外需求放緩帶來的逆風，並允許企業在明年及以後繼續加薪。

到目前為止，跡象喜憂參半。 根據日本公共廣播公司（NHK）報道，日本最大的勞工組織 Rengo 計畫要求加薪總額超過 5%，這增強了明年薪資穩健成長的前景。但一些分析師表示，中國經濟成長疲軟和近期中東危機等全球不確定性因素可能損害企業情緒，阻礙企業加薪。

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市場因素可能不會留給日本央行太多的時間來按兵不動。

10年期日本公債殖利率周三（18日）創下0.815%的多年新高，逼近日本央行7月設定的1.0%硬上限，反映出日本通脹膠著和美國公債殖利率近期上漲。

其中一位消息人士說：「當通脹開始上升時，YCC 成為一個難以維持的框架。 當殖利率上升反映出經濟改善時，就很難繼續設定上限了。」

在YCC框架下，日本央行將短期利率控制在-0.1%，10年期債券殖利率控制在0%左右。 今年 7 月，日本央行將 10 年期公債殖利率的事實上限從 0.5% 提高到了 1.0%，以允許長期利率在反映通脹上升的情況下進一步上升。

在路透社 9 月的一項民意調查中，大多數分析師表示，他們預計日本央行將在 2024 年底前放棄 YCC。 大多數分析師也預計明年將結束負利率。

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記者：張瑋婷