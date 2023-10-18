【帶你睇盤】新淨裝修即買即住　景新臺居二市場叫價450萬

樓價持續調整，新界西區平盤湧現，吸引不少買家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門居屋景新臺，雖然並非位於市中心，但勝在間隔與一般私樓無異，而且有住客會所。

放盤單位為景新臺4座高層C室，實用面積506平方呎，兩房間隔，從圖片可見，單位裝修算新淨，可即買即住。單位現叫價450萬元（居二市場價，最後更新日期：10月18日）。

放盤單位 屯門景新臺4座高層C室（物業編號：AN236039） 實用面積 506平方呎 間隔 兩房 叫價 450萬元（居二市場價、最後更新日期：10月18日） 賣點 企理即住、間隔四正、上車之選、環境舒適

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