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【帶你睇盤】新淨裝修即買即住　景新臺居二市場叫價450萬

股樓投資 16:03 2023/10/18

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樓價持續調整，新界西區平盤湧現，吸引不少買家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門居屋景新臺，雖然並非位於市中心，但勝在間隔與一般私樓無異，而且有住客會所。 

放盤單位為景新臺4座高層C室，實用面積506平方呎，兩房間隔，從圖片可見，單位裝修算新淨，可即買即住。單位現叫價450萬元（居二市場價，最後更新日期：10月18日）。 

放盤單位屯門景新臺4座高層C室（物業編號：AN236039）
實用面積506平方呎
間隔兩房
叫價450萬元（居二市場價、最後更新日期：10月18日）
賣點企理即住、間隔四正、上車之選、環境舒適
點擊圖片放大
+9
+8

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?283338

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 新界西 景新臺 祥益地產

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