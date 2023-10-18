【帶你睇盤】新淨裝修即買即住　景新臺居二市場叫價450萬

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旗下廣東門店傳全綫關閉 國美全日急挫16%
樓價持續調整，新界西區平盤湧現，吸引不少買家、投資者留意。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門居屋景新臺，雖然並非位於市中心，但勝在間隔與一般私樓無異，而且有住客會所。
放盤單位為景新臺4座高層C室，實用面積506平方呎，兩房間隔，從圖片可見，單位裝修算新淨，可即買即住。單位現叫價450萬元（居二市場價，最後更新日期：10月18日）。
|放盤單位
|屯門景新臺4座高層C室（物業編號：AN236039）
|實用面積
|506平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|450萬元（居二市場價、最後更新日期：10月18日）
|賣點
|企理即住、間隔四正、上車之選、環境舒適
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?283338
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢