旗下廣東門店傳全綫關閉 國美全日急挫16%

有內地媒體從至少兩位華南家電供應商處獲悉，目前內地連鎖家電零售商國美電器在廣東省的門店已全部關閉。前期國美電器拖欠各個供應商的貨款目前尚未有償還。此前，國美電器在廣東省內還剩下一家門店營業，位於廣州市天河區東圃，這家店最近也進入關閉狀態。國美電器母公司國美零售(00493) 今日遭大舉沽壓，全日收報0.041元，跌16.3%。

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一位接近國美的業內人士稱，國美一些區域分公司從去年11月至今，一直沒發工資。有一些區域分公司正常發工資到今年1月，後來也沒有發工資。現在國美內部已剩下很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。一位華南家電供應商表示，國美仍拖欠他們的貨款，國美自營業務和區域共享共建的客戶都有被拖欠貨款，目前他們向國美追討貨款一事處於停滯狀態。

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