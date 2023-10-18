英9月通脹維持6.7% 食品成本2021年後首下降

英國國家統計局（ONS）周三（18日）公布9月通脹數據，超越外界持續下降預期，維持在6.7%。當地食品價格錄得自2021年9月以來，首次按月下跌，為通脹提供下行貢獻。

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ONS指9月按年通脹率雖未如外界預期，持續回落至6.6%，主因是燃料價格上升。但10月通脹率預期呈現明顯下降，其時能源價格上限的反映在統計數據中。

9月英國通脹最大下行動力來自食品及非酒精飲品，出現2年來首次按月跌幅。ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）指出，家庭電器成本及機票價格下降亦為通脹提供下行動力，但車輛燃料價格及酒店住宿開支增加抵消下行影響。

財相侯俊偉（Jermey Hunt）表示，縱觀七大工業國（G7）各成員國，少見盟友的通脹率現插水式下降，強調英國如果堅持計劃，有望年內持續降低通脹。他指新數據反映，英國家庭及商戶面臨的財政壓力有所緩和。

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凱投宏觀（Capital Economics）首席英國經濟師戴爾斯（Paul Dales）指出，6.7%仍低於央行英倫銀行8月預期，相信暫時不會再加息。但中東緊張局勢引發危機，可能影響來年英國通脹下降。

Quilter Investors首席投資專員布魯克斯（Marcus Brookes）指出，英國降通脹之路持續且緩慢，估計短期內無法達成央行恢復通脹率至2%的目標。他認為地緣政治局勢升溫，能源及燃料價格再次回升，通脹壓力恐怕再次打擊生活成本壓力開始紓緩的英國。

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責任編輯：吳漢培