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【以巴衝突】Telegram拒刪以巴衝突敏感內容　哈瑪斯頻道粉絲數量激增

科技 15:31 2023/10/18

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Telegram卻創辦人暨行政總裁Pavel Durov強調，Telegram不會刪除以巴衝突敏感內容。

以色列與哈馬斯衝突不斷升級，資訊也在網絡極速傳遞，當Meta、X（前稱Twitter）、TikTok 等社交平台忙於處理以巴衝突相關的煽動言論、不實資訊之際，Telegram卻創辦人暨行政總裁Pavel Durov卻強調，Telegram不會刪除以巴衝突敏感內容，也因此一個屬於哈馬斯軍事分支武裝分支的「al-Qassam Brigades」帳戶，粉絲追蹤者數量激增。

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綜合外媒報道，Pavel Durov日前表示，因Telegram應是個重要資訊管道，所以允許戰爭相關內容繼續留在平台上，但他也強調，Telegram版主和AI工具依然會每日刪除數百萬則，明顯有害的內容，但不會封鎖哈馬斯。

Pavel Durov更透露，哈瑪斯襲擊以色列2天內，約有數10萬新用戶分別從以色列和巴勒斯坦境內註冊Telegram。而原本在Telegram頻道約有20萬粉絲的哈馬斯軍事分支al-Qassam Brigades，在其後追隨者數量後來增加了兩倍多。過往頻道貼文平均被瀏覽約2.5 萬次，在攻擊發生後，被瀏覽超過30 萬次，增加了10 倍以上。

分析公司Memetica數據也顯示，哈馬斯發言人發布影片訊息的頻道，道在10月7日前約有16.6萬名粉絲，現在則有超過41.4萬名追隨者。

【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論

責任編輯：曾曉汶

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