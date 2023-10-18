【大行報告】高盛：內地開店步伐勝預期及利潤率佳 上調名創優品目標價至55元

高盛表示，維持名創優品（09896）「買入」評級，並列入確信名單中。該行預期公司首季度經調整獲利5.93億元人民幣，淨利率16%，並因應內地開店步伐快過預期，以及利潤率較佳，將其目標價由54元上調至55元。

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該行指出，名創優品將於11月公佈截至9月底止首財季業績，估計銷售額較去年同期升32%至36.5億元人民幣，中中國業務年增35%、海外業務升27%，估計集團季內在中國及海外，分別增設205間及130間店鋪，年初至今分別開店484間及202間;季內毛利率維持40%，主要受惠自營業務強勁，以及經營開支比率控制於20%水準。





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記者：鄭昊彤