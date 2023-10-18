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【大行報告】高盛：內地開店步伐勝預期及利潤率佳 上調名創優品目標價至55元

股樓投資 17:55 2023/10/18

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高盛表示，維持名創優品（09896）「買入」評級，並列入確信名單中。該行預期公司首季度經調整獲利5.93億元人民幣，淨利率16%，並因應內地開店步伐快過預期，以及利潤率較佳，將其目標價由54元上調至55元。

 

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

 

該行指出，名創優品將於11月公佈截至9月底止首財季業績，估計銷售額較去年同期升32%至36.5億元人民幣，中中國業務年增35%、海外業務升27%，估計集團季內在中國及海外，分別增設205間及130間店鋪，年初至今分別開店484間及202間;季內毛利率維持40%，主要受惠自營業務強勁，以及經營開支比率控制於20%水準。


 

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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買入 名創優品（09896） 大行報告 目標價 港股 中國

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