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【盈喜股】料第三季淨利潤按年增67%至102% 比亞迪股價全日升6.9%

股樓投資 17:01 2023/10/18

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比亞迪（01211）於周二（17日）收市後發盈喜，預計公司第三季度淨利潤介乎95.46億至115.46億元人民幣，按年增長67%至102%。消息利好下，公司周三（18日）股價即高開4.6%至251.8元，最高一度升8.3%至260.8元並創一個月新高，至收市報257.4元，升6.9%。


 

 

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公司預計，截至今年9月底止首三季度，歸屬股東淨利潤介乎205億至225億人民幣，按年增長120.2%至141.6%。比亞迪表示，新能源汽車行業在第三季延續良好的增長勢頭，公司的新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。儘管行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利持續向好。

 

 

 

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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據稱日本央行將本月上調通脹預期至接近3% 但不會引發政策轉變
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