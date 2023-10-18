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【大行報告】摩通：第三季績優於預期 上調零跑汽車目標價至38.5元

股樓投資 16:28 2023/10/18

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摩根大通表示，零跑汽車（09863）2023年第三季業績優於預期。其中毛利率回復正數至1.2%，收入按年反彈32%，按季反彈29%。該行將零跑汽車目標價由36元上調至38.5元，維持「中性」評級。零跑汽車周三（18日）收報33元，升0.6%。


 

 

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該行指出，公司營運支出比率從第二季的24%收窄至第三季的20%，預計由於連續營運槓桿作用，第四季營運支出百分比可能收窄至12%。


 

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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此外，在2023年下半年至2024年將有新模型推出下，摩通預測公司2024年銷量或將翻倍，達到月銷3萬輛。不過由於市場競爭激烈，公司在2024年利潤率上行將受限，摩通預計2024年毛利率為8%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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