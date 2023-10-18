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中國銀行（香港）私人銀行獨家贊助 沉浸式展覽傳承敦煌藝術文化
敦煌文化是蘊含無數珍貴傳統文化的瑰寶，為進一步宣揚和傳承這文化結晶，中國銀行（香港）私人銀行獨家贊助，並聯乘香港天籟敦煌樂團及饒學聯匯舉辦《第一號文化洞窟（No.1 Cultural Grotto） - 萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》沉浸式展演空間體驗及敦煌藝術文化展覽，以現代創新科技融合傳統中華文化藝術，為參觀者帶來嶄新的體驗。
展覽融合了敦煌藝術文化、藝術科技、沉浸式展演藝術裝置及特別展覽形式，以跨媒介的視覺藝術元素糅合創新和傳統，串連天籟、地籟及人籟三組故事，帶領參觀者進入敦煌文化洞窟，以嶄新視聽兼備之沉浸式展演空間體驗，瞬間感受敦煌壁畫的藝術世界，了解敦煌洞窟歷史文化，體會壁畫訴説的故事和意義，領會文化守護者為保護敦煌文化作出的貢獻。
展覽主題與中銀香港私人銀行契合
談及是次獨家贊助活動，中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，此次展覽特別安排在中銀香港私人銀行總部，即屬一級歷史建築的中國銀行大廈內舉行，而「穩中融動」是中銀香港私人銀行的經營理念，它源於古代先哲提出的「天圓地方」宇宙觀，正好與展覽的主題「萬籟有聲」相契合。
《第一號文化洞窟（No.1 Cultural Grotto） - 萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》展覽活動於即日至11月10日進行，開放時間為每日上午9時30分至下午5時，中銀香港私人銀行客戶及受邀請團體及人士可預約參觀。另外，展覽期間，亦將安排音樂會及教育專場活動，邀請特選客戶、特定公益慈善團體及學生參加。