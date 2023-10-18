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中國銀行（香港）私人銀行獨家贊助　沉浸式展覽傳承敦煌藝術文化

Hot Talk 15:22 2023/10/18

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敦煌文化是蘊含無數珍貴傳統文化的瑰寶，為進一步宣揚和傳承這文化結晶，中國銀行（香港）私人銀行獨家贊助，並聯乘香港天籟敦煌樂團及饒學聯匯舉辦《第一號文化洞窟（No.1 Cultural Grotto） - 萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》沉浸式展演空間體驗及敦煌藝術文化展覽，以現代創新科技融合傳統中華文化藝術，為參觀者帶來嶄新的體驗。

展覽融合了敦煌藝術文化、藝術科技、沉浸式展演藝術裝置及特別展覽形式，以跨媒介的視覺藝術元素糅合創新和傳統，串連天籟、地籟及人籟三組故事，帶領參觀者進入敦煌文化洞窟，以嶄新視聽兼備之沉浸式展演空間體驗，瞬間感受敦煌壁畫的藝術世界，了解敦煌洞窟歷史文化，體會壁畫訴説的故事和意義，領會文化守護者為保護敦煌文化作出的貢獻。

《第一號文化洞窟—萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》開幕典禮由中銀香港副董事長兼總裁孫煜（中）、香港天籟敦煌樂團創辦人及榮譽團長紀文鳳（左2）及饒學聯匯饒學研究基金財務代表黃華燊（右2）主持。其他出席嘉賓包括中銀香港副總裁陳文（左1）及中銀香港私人銀行總經理甘宇文（右1）

展覽主題與中銀香港私人銀行契合

談及是次獨家贊助活動，中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，此次展覽特別安排在中銀香港私人銀行總部，即屬一級歷史建築的中國銀行大廈內舉行，而「穩中融動」是中銀香港私人銀行的經營理念，它源於古代先哲提出的「天圓地方」宇宙觀，正好與展覽的主題「萬籟有聲」相契合。

《第一號文化洞窟（No.1 Cultural Grotto） - 萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》展覽活動於即日至11月10日進行，開放時間為每日上午9時30分至下午5時，中銀香港私人銀行客戶及受邀請團體及人士可預約參觀。另外，展覽期間，亦將安排音樂會及教育專場活動，邀請特選客戶、特定公益慈善團體及學生參加。

中銀香港私人銀行獨家贊助的《第一號文化洞窟—萬籟有聲：天籟・地籟・人籟》展覽融合敦煌藝術文化、藝術科技、沉浸式展演藝術裝置及特別展覽形式，同時結合中銀香港私人銀行總部大堂之特色天花藻井打造出獨一無二之《第一號文化洞窟》。

 

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中銀香港（02388） 中國銀行大廈 私人銀行
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