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【多相】雨後現樓示範單位陪你睇　周五展新一輪銷售

股樓投資 16:28 2023/10/18

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星星地產位旗下元朗雨後為配合新一輪銷售，開放項目現樓示範單位，其中21樓E單位實用面積717平方呎，為三房一套連儲物房（獨立廚房）間隔，22平方呎的露台與16平方呎的工作平台合拼成戶外活動空間，享坐擁河景。

21樓E單位

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單位內的地板亦貼心鋪砌減衝擊噪音墊層，大大降低衝擊所產生的噪音。單位客飯廳空間寬敞實用，長方形設計讓住戶可隨意放置各種大型傢俬，更以玻璃趟門設計連接室外空間，為屋內提供大量自然光線，延伸室內空間，令客飯廳更顯寬敞明亮。

客飯廳與兩間睡房為橫排式設計，而主人睡房自成一角，私隱度高，寬闊的廣角玻璃窗戶迎納自然光線，主人房浴室配備浴缸。單位採用長形獨立廚房設計，設置 L 形工作檯面，方便住戶作日常煮食備料之用。

項目將於10月19日開放共8個現樓單位及會所予公眾參觀，開放時間為下午一時至六時，並於周五（20日）推售共63個單位。

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撰文 : 蔡子俊

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