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【Instagram更新】Instagram增禁追蹤功能　阻第三方平台分享資訊

科技 17:15 2023/10/18

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Meta旗下兩大社交平台Instagram和Facebook，均會收集用户瀏覽器數據，以向其推送個人化廣告。而Meta先前已允許Facebook用户關閉追蹤功能，昨（17日）則將功能擴展至Instagram，加強保障用户私隱。

功能名稱為「Activity Off-Meta Technologies」，用户能在用户中心找到此選項。功能讓用户能檢視有向Meta分享數據的企業，如Meta Pixel，然後按個人意願禁止特定企業分享數據，甚至清除所有已收集的資料，以提升個人化體驗。

【X動向】X向兩國新用户收費　稱阻隔平台機械人

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與此同時，Instagram亦推出兩項新功能，用户能將Instagram的照片和影片，上傳至其他平台，如可在第三方平台列印Instagram上的照片，惟Meta仍未公布正式支援的平台。除此之外，同時擁有Facebook和Instagram帳號的用户，現在能同時在兩個平台下載資料。

責任編輯：歐朗欣

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