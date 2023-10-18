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Wetland Seasons Bay花園特色戶4.1萬租出　享近3厘租務回報

股樓投資 14:58 2023/10/18

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美聯物業黃國良表示，樓市現調整下，個別睇樓客「轉買為租」，對區內租賃帶來提振作用，尤其是新入伙屋苑，該行最新促成天水圍Wetland Seasons Bay 2期一個1,158實呎連花園特色戶以4.1萬元租出，業主僅買入單位半年，即享近3厘回報。

黃國良表示，成交單位為天水圍Wetland Seasons Bay 2期連花園特色戶，實用面積1,158平方呎，屬5房2套連工人套間隔，附設花園。據悉，單位先前以4.5萬元放租，及後獲本地家庭客議價4,000元，以4.1萬元承租，實用呎租約35元。

資料顯示，業主於2023年3月以約1,698萬元購入該單位，持貨僅半年，以是次租值計算，租賃回報近3厘。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

Wetland Seasons Bay 2期 Wetland Seasons Bay 天水圍 美聯物業 二手市場

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