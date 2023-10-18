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【駕駛安全】Tesla推新「駕駛者監控」警告功能　防止司機駕駛時瞌眼瞓

科技 14:37 2023/10/18

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Tesla近日宣布，推出「駕駛者瞌睡警告 Driver Drowsiness Warning」功能，利用車內攝影機監測司機駕駛時的狀態。

Tesla以自動駕駛輔助性能而聞名，更有不少駕駛者依賴相關功能。但由於過度依賴自動輔助駕駛造成意外的事件頻傳，令Tesla成為眾矢之的。Tesla只能不斷改善功能，並且推出更多新措施來控制情況。Tesla近日宣布，推出「駕駛者瞌睡警告 Driver Drowsiness Warning」功能，利用車內攝影機監測司機駕駛時的狀態。

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據外媒Electrek報道，Tesla將會加以利用其車內攝影機，透過計算駕駛的打呵欠和眨眼的次數，來判斷司機是否在打瞌睡。當檢測到司機「瞌眼瞓」時，觸控屏幕便會顯示警告，並發出警報聲。Tesla透露，該功能只有在超過65公里/小時的速度行駛至少10分鐘，且Autopilot未啟用的情況下才會啟動。

若車主想開啟此功能，可以透過選擇觸控控制>安全性>駕駛瞌睡警告。每次行程週期開始時，都會自動重新啟用駕駛瞌睡警告系統。但車主應留意的是，Tesla車內攝影機並沒有實體遮擋，有需要的車主可自行加裝，保護好自己的私隱。

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

責任編輯：曾曉汶

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