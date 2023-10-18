【以巴戰爭】布林肯5日11地斡旋 入防空洞避空襲

以色列與巴勒斯坦再次爆發衝突後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）成為最繁忙華府官員之一，5日內連續訪問中東11個地點，積極為緩和局勢斡旋，更曾躲入防空洞逃避空襲。

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以巴戰爭後，布林肯出使中東斡旋，5日內到訪7個國家的11個地方，包括兩度訪問以色列。他原定在周一（16日）前往約旦，但當日在特拉維夫（Tel Aviv）傳出空襲警報，使他隨同眾人一同進入防空洞避難。

作為美國最高層官員之一，布林肯外訪行程獲精細安排及甚少更動，今次他提前連續走訪中東各國，反映是次以巴戰爭帶來的外交危機極為複雜及大規模。布林肯多數會在周一至周五外訪，周末定必返美陪伴子女及家人。

布林肯周日（15日）坦言，已經忘記此行曾經到訪過甚麼國家。巴勒斯坦自治政府阿巴斯（Mahmoud Abbas）周二（17日）在約旦會見布林肯時笑言，對方應該考慮在當地買樓。

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美方官員認為，布肯中東行取得成果，指他會見的7個阿拉伯國家領袖未有支持巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas），以色列亦緩和對加沙地區（Gaza）的威脅。

不過，一眾布林肯幕僚亦認同，布林肯難以說服以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不為以色列75年來死傷最慘重的襲擊報復。布林肯此行亦仍未達成，斡旋埃及開拓安全通道撤離加沙美國公民的目標。

法新社形容，布林肯今次亦展示其政治生涯中其中一個最為人熟知的特點—有耐性，持續在中東各國間耐心及積極斡旋。到訪沙特阿拉伯時，布林肯甚至願意通宵等候，為與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。

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責任編輯：吳漢培