  • 25°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華僑永亨】華僑銀行核心管理層變動　王克將任大中華區總裁

股市 13:55 2023/10/18

分享：

分享：

【華僑永亨】華僑銀行核心管理層變動　王克將任大中華區總裁

華僑銀行宣布核心管理層變動，現任華僑永亨銀行（中國）行政總裁的王克，將接替陳永明出任大中華區總裁一職。現任華僑永亨銀行（中國）副行長兼企業銀行部總經理洪勇翔，將出任華僑永亨銀行（中國）署理行政總裁。有關任命將於2023年11月1日生效。

陳永明將回到新加坡擔任集團行政總裁顧問。

王克在2012年加入華僑銀行集團，擔任中國信息科技部總經理，並在2014始擔任營運與科技部總經理。他於2017年獲任命為珠三角地區總部總經理，隨後於2019年成為華僑永亨銀行（中國）行政總裁。其領導下，華僑永亨銀行（中國）自2019年以來錄得一倍多的利潤。

洪勇翔在2009年加入華僑銀行。在新加坡任職6年間，曾擔任風險管理、財務和業務發展等職務。在華僑銀行人才發展計劃的規劃下，洪於2015年由新加坡調任至中國。他在2018年被任命為中國區的首席風險控制官，並於2022年成為企業銀行部總經理。

陳永明任職華僑銀行18年，最先職位為華僑銀行中國區分行總經理。陳在2009年被任命為東北亞洲區域總經理，及後在2021年成立並領導大中華區。此後，陳透過建立交易銀行的實力和開拓新的合作渠道，擴大了華僑銀行在東盟及大中華區的交易和投資往來份額。

華僑銀行集團行政總裁黄碧娟表示，相信隨着角色擴大，他們會將華僑銀行的策略重點在大中華區進一步實踐。

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股尋底之旅未完？ 滙豐劉紹文分析6大指標捕捉港股V彈底

相關文章：

【華僑永亨】華僑永亨改名華僑銀行　有信心2025年底前實現30億坡元額外收入

編輯：胡學能

中國市場 新加坡 銀行 華僑永亨銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【人民幣國債】財政部本月在港增發160億元人民幣國債　交行香港分行任發行及結算代理

下一篇文章

【內房危機】碧桂園違約？　美元債持有人稱寬限期結束仍未收款　碧桂園：冀尋整體解決方案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款