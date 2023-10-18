【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器

Google在推出Pixel 8系列後，繼續馬不停蹄進行不同更新。而是次Google將目標放於軟件上，主要在旗下瀏覽器Chrome及地圖（Google Maps）加入新無障礙功能，更方便不同需求的用家使用。

Google Maps中Lens功能使用人工智能（AI）及擴增實境（AR）方式，協助人們以手機內置相機定位，並探索新地方。而為使功能更方便視障人士使用，屏幕閱讀器在昨（17日）先行在iOS系統上推出，並將在今年內推展至Android。屏幕閱讀器會用户身上地點的語音資訊，如名字和距離等。

其次，Google Maps亦在程式中加入適合輪椅行走的路線數據，用户可搜尋到無樓梯的路線。如用户原本已在偏好設定中選擇了輪椅交通路線，系統會將其自動應用於步行路線。若未設定的用户則能在搜尋步行路線時，點擊屏幕頂部的三點，在選項中選擇「輪椅通道」，已獲得無樓梯路線。

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除輪椅路線外，Google Maps亦會提供有關論語的資訊。用戶能輕易在iOS和Android版本上找到適合輪椅使用者的地點，當用戶搜尋某個地點後，Google Maps將會顯示目的地的無障礙設施，如無障礙入口及洗手間等。

另外，Google亦將Chrome的網址自動修正功能推至iOS及Android版本，有助讀寫障礙、語言學習者或輸入錯誤的人更易找到正確內容。惟外媒The Verge在iOS系統上更新Chrome後，仍未測試到此新增功能。

責任編輯：歐朗欣

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