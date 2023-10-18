  • 23°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google功能】Google推多項無障礙功能　Maps Lens增屏幕朗讀器

科技 12:57 2023/10/18

分享：

分享：

Google在推出Pixel 8系列後，繼續馬不停蹄進行不同更新。而是次Google將目標放於軟件上，主要在旗下瀏覽器Chrome及地圖（Google Maps）加入新無障礙功能，更方便不同需求的用家使用。

Google Maps中Lens功能使用人工智能（AI）及擴增實境（AR）方式，協助人們以手機內置相機定位，並探索新地方。而為使功能更方便視障人士使用，屏幕閱讀器在昨（17日）先行在iOS系統上推出，並將在今年內推展至Android。屏幕閱讀器會用户身上地點的語音資訊，如名字和距離等。

其次，Google Maps亦在程式中加入適合輪椅行走的路線數據，用户可搜尋到無樓梯的路線。如用户原本已在偏好設定中選擇了輪椅交通路線，系統會將其自動應用於步行路線。若未設定的用户則能在搜尋步行路線時，點擊屏幕頂部的三點，在選項中選擇「輪椅通道」，已獲得無樓梯路線。

【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機　配備AI柔光環提升補光效果

【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母

除輪椅路線外，Google Maps亦會提供有關論語的資訊。用戶能輕易在iOS和Android版本上找到適合輪椅使用者的地點，當用戶搜尋某個地點後，Google Maps將會顯示目的地的無障礙設施，如無障礙入口及洗手間等。

另外，Google亦將Chrome的網址自動修正功能推至iOS及Android版本，有助讀寫障礙、語言學習者或輸入錯誤的人更易找到正確內容。惟外媒The Verge在iOS系統上更新Chrome後，仍未測試到此新增功能。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】數碼轉型大勢所趨 慎選解決方案事半功倍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序
今日
【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序
【創科發展】華為雲藉比賽發掘高潛力初創　收逾5,000份申請
今日
【創科發展】華為雲藉比賽發掘高潛力初創　收逾5,000份申請
【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊
今日
【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊
【X動向】X向兩國新用户收費　稱阻隔平台機械人
今日
【X動向】X向兩國新用户收費　稱阻隔平台機械人

你可能感興趣

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序
今日 09:33
【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序
【創科發展】華為雲藉比賽發掘高潛力初創　收逾5,000份申請
今日 10:00
【創科發展】華為雲藉比賽發掘高潛力初創　收逾5,000份申請
【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊
今日 11:05
【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊
移動裝置 手機Apps 科技產品 無障礙設施 軟件 AR Android iOS Google Maps Google

下一篇文章

【X動向】X向兩國新用户收費　稱阻隔平台機械人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款