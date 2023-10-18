【展覽之都】環球資源二期展會揭幕　特設智慧能源館展示新能源方案

環球資源香港展二期展會今日揭幕，10月18至21日的一連4天展期，包括移動電子展、智能家居、安防及家電展、家居及餐廚用品展、品質生活展，展會坐擁品牌化、智能化、創新設計等元素。本次移動電子展中特設了「智慧能源館」，集中展示儲能、太陽能、氫能、充電樁及其他新能源產品供應商。

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環球資源香港展二期展會共有2,000家展商参展、逾3,900個展位，展示超過15萬件展品，涵蓋智慧能源、智能穿戴、AR/VR、充電產品、太陽能充電等移動電子產品，同時展示最新智能家居、安防產品及家電、時尚、創意及環保的家庭裝飾、清潔收納、餐廚、運動戶外、科技禮品、寵物用品、健康及個人護理用品等產品。

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示：「環球資源憑藉傲視同儕的買家及賣家網絡，結合大數據分析，能夠精準洞測市場最新所需，讓我們能夠率先在智慧能源、智能家居、安防及家電等板塊佈局，對接全球買家及供應商，迎接新需求。」

環球資源移動電子展是經BPA Worldwide審核的全球最大移動電子展，10大展區逾3,000個展位向全球買家展示。在全球，特別是亞太和歐洲地區對「光能、儲能、充電」需求甚殷，市場增長迅速。以家庭儲能為例，22年全球家庭儲能新增裝機量達15.6GWh，同比增長136.4%；光伏組件22年出口154.08GWh，較21年增長74%；充電樁與全球逾2,500萬部新能源車而言仍有大幅增長的空間。

為滿足市場需求，環球資源本次特設智慧能源館，集中展示儲能、太陽能、氫能、充電樁及其他新能源產品供應商，旨在為全球專業買家提供一個全方位、一站式的新能源體驗和交流平台，促進全球智慧能源產業的持續發展和廣泛應用。

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本報記者：李智賢

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