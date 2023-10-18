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美共和黨20人反對 喬丹叫停眾院議長投票

環球政治 13:03 2023/10/18

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美國共和黨多達20名眾議院周二（17日）反對，保守派候選人喬丹（Jim Jordan）成為議長。喬丹取消當日的次輪投票，希望繼續遊說，爭取在周三（18日）新一輪投票順利當選。

共和黨候選人退出 美眾院議長續懸而未決 【下一頁】

周二首輪眾議院議長投票中，包括眾議院撥款委員會（House Committee on Appropriations）主席格蘭杰（Kay Granger）在內等20名共和黨人反對喬丹，令眾院繼續陷入議長之爭的困境。

喬丹陣營原本預計，只有個位數黨友反對，但結果令他們大失所望。反對者亦來自共和黨不同派系，中間派憂慮眾院在喬丹帶領會走向更保守立場，部分共和黨人則以此對前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免及前候選人斯卡利塞（Steve Scalise）未能當選表達不滿。

【以巴戰爭】約旦4方會談取消 拜登促查加沙醫院被炸 【下一頁】

反對者中多達7人來自眾議院撥款委員會，多年來與反對通過開支的喬丹交手。首輪投票失利後，喬丹叫停同日的次輪投票，安排美國東岸時間周三早上11時（香港時間晚上11時）再次投票。

喬丹周二表示，就議長選舉商討取得進展，感覺十分良好，將繼續角逐職位。多名反對者亦公開表明可能轉軚，但消息人士指次輪投票可能出現更多反對票，因為不少議員據報只同意在首輪投贊成。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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