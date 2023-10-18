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【日圓匯價】日本10年期國債見0.815厘創10年新高　央行宣布緊急買債　日圓微升值至149.67　每百日圓兌港元5.23

宏觀解讀 12:23 2023/10/18

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【日圓匯價】日本10年期國債見0.815厘創10年新高　央行宣布緊急買債　日圓微升至149.67　每百日圓兌港元5.23

日本10年期國債孳息率今（18日）曾觸0.815厘，創下十年新高，帶動孳息率全線飆升，促使日本央行宣布採取緊急買債行動，購買3,000億日圓（20億美元）期限為5至10年的債券和1,000億日圓（6.6774億美元）期限為10至25年的債券。

消息公布後，10年期日本國債孳息率小幅回落至0.81厘。日圓截至中午12時19分報149.67兌一美元，升值不足0.05%，每百日圓兌港元5.226。

瑞穗策略師：若緊急買債不能抑孳息升　央行或有更多行動

三菱日聯摩根士丹利證券公司固定收益策略師Kazuya Fujiwara表示，美日孳息率在一定程度上存在相關性，而且無跡象表明美國孳息率見頂，這也拖累了國內孳息率走高。

瑞穗證券公司駐東京首席策略師Shoki Omori表示，日本央行在遏制日本國債孳息率走高方面落後於曲線，而從日本國債期貨來看，當宣布額外操作時，它減少了損失，但又再次下跌，表明外國投資者現可能正挑戰日本央行。Omori又認為，日本央行可能擔心會看到超長端債券遭到拋售，原因是隔夜美國收益率飆升，以及周二20年期日本國債拍賣需求疲弱帶來的連鎖反應。

Omori表示，若日本央行的緊急買債行動不能阻止孳息率上升，可能今日晚些時候央行有更多計劃外的行動。他亦關注儲局主席鮑威爾周四將參加一個活動，「視乎鮑威爾的講話，（10年期日債收益率）有可能觸及0.85厘」。

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編輯：胡學能

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