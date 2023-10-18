  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】拜登指加沙醫院被炸或涉其他勢力 約旦4方會談取消（第二版）

環球政治 18:28 2023/10/18

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）原定周三（18日）訪問約旦，舉行4方會談。但加沙地區（Gaza）醫院遇襲後，約旦宣布會談取消。拜登對醫院被炸感憤怒，下令美國政府調查事件。

（第二版更新拜登抵達以色列）

【以巴戰爭】加沙醫院被炸最少500死 以色列否認責任 【下一頁】

拜登周三抵達以色列，並與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊會談。拜登表示親訪以色列十分重要，展示民主國家正積極關注中東地區局勢發展。

同時，拜登重申對加沙醫院被炸導致大批平民死亡事件感到憤怒，但聲稱事件可能涉及其他勢力，並非以色列所為。拜登此前稱美國堅決要求在衝突中保護平民，為事件中死難者哀悼。他亦指示美國的國家安全部門收集資訊，調查今次事件。

【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威 【下一頁】

約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）表示，巴勒斯坦自治政府﹑埃及﹑美國及約旦同意，只有針對巴勒斯坦人民的戰爭及屠殺結束後，會談才可能恢復。薩法迪指控以色列的軍事行動，正把地區走向深淵邊緣。

拜登周三訪問以色列後原定轉至約旦，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）﹑埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）及約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）會談，但加沙醫院被炸後已取消訪問約旦。

阿卜杜拉二世指責以色列轟炸加沙醫院，批評是人性恥辱，促請以色列立即停止對加沙的軍事行動。阿卜杜拉二世更警告，以軍行動已超越自衛權利，而是懲罰巴勒斯坦平民。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
2023/10/17
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
2023/10/17
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
2023/10/17
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
2023/10/17
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯
2023/10/17
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯

你可能感興趣

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
17:00 2023/10/17
【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
16:05 2023/10/17
法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
15:11 2023/10/17
【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民
地緣政治 軍事 美國 拜登 約旦 以色列 巴勒斯坦 埃及 加沙

上一篇文章

新加坡禁聲援以巴 憂影響公眾安全

下一篇文章

德國訪以代表團遇空襲警報 急落機倒地尋掩護（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款