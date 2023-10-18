【以巴戰爭】拜登指加沙醫院被炸或涉其他勢力 約旦4方會談取消（第二版）

美國總統拜登（Joe Biden）原定周三（18日）訪問約旦，舉行4方會談。但加沙地區（Gaza）醫院遇襲後，約旦宣布會談取消。拜登對醫院被炸感憤怒，下令美國政府調查事件。

（第二版更新拜登抵達以色列）

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拜登周三抵達以色列，並與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行雙邊會談。拜登表示親訪以色列十分重要，展示民主國家正積極關注中東地區局勢發展。

同時，拜登重申對加沙醫院被炸導致大批平民死亡事件感到憤怒，但聲稱事件可能涉及其他勢力，並非以色列所為。拜登此前稱美國堅決要求在衝突中保護平民，為事件中死難者哀悼。他亦指示美國的國家安全部門收集資訊，調查今次事件。

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約旦外長薩法迪（Ayman Safadi）表示，巴勒斯坦自治政府﹑埃及﹑美國及約旦同意，只有針對巴勒斯坦人民的戰爭及屠殺結束後，會談才可能恢復。薩法迪指控以色列的軍事行動，正把地區走向深淵邊緣。

拜登周三訪問以色列後原定轉至約旦，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）﹑埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）及約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）會談，但加沙醫院被炸後已取消訪問約旦。

阿卜杜拉二世指責以色列轟炸加沙醫院，批評是人性恥辱，促請以色列立即停止對加沙的軍事行動。阿卜杜拉二世更警告，以軍行動已超越自衛權利，而是懲罰巴勒斯坦平民。

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責任編輯：吳漢培