▲ 【芯片大戰】ASML: 美國半導體技術新出口管制 不影響2023財務展望

美國周二（17日）宣佈更新先進計算和半導體製造設備規則，收緊先進芯片製造技術出口限制，荷蘭光刻機巨頭ASML（美：ASML）發表聲明指，鑑於法規的篇幅和複雜性，ASML需要仔細評估任何潛在影響，「我們的理解是，新法規將適用於數量有限的中國先進晶圓廠」。

ASML表示，美國出口管制措施或在中長期對其機台銷售地區分布產生影響，然而，預計相關措施對ASML 2023年的財務展望，以及2025年和2030年的長期情景不會產生實質性影響。

ASML又稱，將尋求與美國當局進一步澄清這些新規定的範圍，並全力遵守所經營國家的所有適用法律法規，包括出口管制法規。

ASML將於香港時間下午1時公佈第3季業績，市場料季度收入為79億歐元，每股盈利5.08歐元。

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編輯：李哲毅