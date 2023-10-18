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【芯片大戰】美國新芯片禁令　郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會　聯想曾跌逾一成

股市 11:50 2023/10/18

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【芯片大戰】美國新芯片禁令　郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會　聯想股價大跌

美國商務部周二收緊芯片出口中國限制，英偉達（Nvidia，美：NVDA）再多兩款人工智能（AI）芯片受限制成焦點。不過，供應鏈專家、天風國際分析師郭明錤認為，英特爾（Intel，美：INTC）可能才是新禁令最大輸家，因為Intel的AI芯片Habana Gaudi 2客戶以中國客戶為主。

英特爾主要客戶聯想集團 （00992） 今日股價大跌，一度跌逾一成，見7.66元，最新跌幅收窄至6.9%，報8.01元，成交約4.8億元。

郭明錤：Nvidia正研L40S禁令對策　AMD客戶以北美為主

郭明錤續指，Nvidia無疑將受到新禁令負面影響，因為中國客戶對AI芯片的需求強勁，預計可佔2024年CoWoS所生產的AI芯片出貨比重15%至20%。目前需要觀察其他地區客戶需求，能否抵銷新禁令影響，而他最新調查指出，Nvidia內部已在對美國可能進一步禁止銷售L40S擬定對策。

美國最新禁令下，英偉達AI芯片A800 、H800以及高階遊戲芯片L40S成為最新禁止向華銷售產品。

另外，郭明錤指出，AMD（美：AMD）股價若因AI芯片政策而下跌，反而提供短線買點，因爲AMD目前的主要客戶均以北美CSP/服務平台商為主。

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編輯：麥德銘

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