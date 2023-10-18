▲ 【中國市場】沽空機構殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據 將加劇外資撤離

沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）創辦人Soren Aandahl表示，中國限制海外企業取得本土數據一事，將會趕走部分投資者，影響了投資這個全球第二大股市的意慾。Aandahl表示，中國搜查負責進行諮詢和盡職審查的公司，令海外公司在接觸中資企業數據方面愈來愈困難，這將會令中國變成一個完全的投資資訊黑洞，而隨着中國政府收緊對於企業及經濟數據的控制，加上中美競爭更趨激烈，中國經濟陷入困境，均會加劇外資撤離。

「毫無疑問，現時在取得數據的方式上已出現巨大變化，這只會導致投資者遠離中國」。

中國市場透明度下降

Aandahl指，獲得數據難度增，加上中資股市估值向下，導致殺人鯨資本削減在香港及美國上市中資股的研究時間，由原本的70%大降到5至10%。他續稱，2010年初時，企業都會公布詳盡的財務數據，但現時投資者只能獲得收入、總資產及負債、純利等基本指標，而且中國不再公布省市級最賺錢企業名單。

「這是市場透明度下降的例子，對投資活動產生令人不寒而慄的影響，因長倉基金經常會使用有關文件。」

限制外資進行盡職審查

中國早前停止向外公布年青人失業率及互惠基金淨資產值的實時數據，同時收緊對沽空活動的限制。Aandahl表示，雖然現在仍未到完全限制接觸數據的時間，但與過去為中資企業進行盡職審查的方式相比，今天確實出現了限制。

殺人鯨資本於2018年質疑新秀麗的企業管治，導致新秀麗 （01910） 行政總裁下台，其後曾對拼多多（美：PDD）、卡森國際 （00496） 、中國飛鶴 （06186） 等中資企業發表沽空報告。

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編輯：陳韻妍