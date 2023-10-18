【X動向】X向兩國新用户收費　稱阻隔平台機械人

X（前為Twitter）繼每月8美元（約63港元）的付費認證計劃後，昨（17日）宣布將收取X新用户1美元（約8港元）年費。新措施先在新西蘭及菲律賓試行。

X在官方網站的幫助中心上發布貼文，提及1美元訂閱服務為「不是機械人」（Not A Bot）計劃的一部分，旨在加強減少垃圾資訊、平台操縱和機械人活動。而透過網頁加入平台的新用户亦要以電話號碼認證其帳號。

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貼文又指，計劃允許訂閱者在平台網頁上使用基本工能，如發文、讚好貼文及回覆等。非訂閱者則只能使用「唯讀」功能，以瀏覽貼文及影片。惟幫助中心的貼文和「不是機械人」頁面所列的條款有出入，「不是機械人」頁面指用户能透過iOS或Android版本的應用程式訂閱計劃，而非只開放在網頁版訂閱。

X未有解釋為何計劃只針對網頁版用户，以及在此兩個國家試行。外媒The Verge估計，該兩地的機械人活動應該較頻繁，以及較容易在當地網絡創建虛假帳號。

責任編輯：歐朗欣

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