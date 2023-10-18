【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊

▲ 以色列正與SpaceX討論推出Starlink網絡服務，盼可為衝突地區附近的社區提供網絡服務。

以巴衝突持續，境內要保持訊息流通，溝通尤其重要。以色列通信部長Shlomo Karhi近日就在社交平台X（前稱Twitter）上透露，正與SpaceX討論推出Starlink網絡服務，盼可為衝突地區附近的社區提供服務。

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據外媒TechCrunch報道指，以色列正在與SpaceX商討，可在境內採用Starlink衛星網絡，從而在以色列實現廣泛的寬頻互聯網連接。同時，也正考慮停止加薩的手機和網路通訊。Shlomo Karhi表示，通信部推動購買這些衛星設備，只要希望讓在衝突地區的地區委員會和社區領袖受益。不過，以色列政府和SpaceX均沒有透露，這項服務何時上線，也不清楚最初會有多少用戶。

惟事實上，今年較早時，SpaceX行政總裁Elon Musk被曝在烏克蘭計劃攻擊俄羅斯海軍之前，也曾被要求提供Starlink服務，但他拒絕啟動。他強調，從未授權烏克蘭使用這項服務，並解釋若同意相關請求，SpaceX就會成為戰爭行為和衝突升級的同謀。因此，是次到底以色列會否能夠採用相關服務，則仍有待觀察。

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責任編輯：曾曉汶

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