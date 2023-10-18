  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】以色列擬覓SpaceX協助　盼接入Starlink加強通訊

科技 11:05 2023/10/18

分享：

分享：

以色列正與SpaceX討論推出Starlink網絡服務，盼可為衝突地區附近的社區提供網絡服務。

以巴衝突持續，境內要保持訊息流通，溝通尤其重要。以色列通信部長Shlomo Karhi近日就在社交平台X（前稱Twitter）上透露，正與SpaceX討論推出Starlink網絡服務，盼可為衝突地區附近的社區提供服務。

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

【以巴戰爭】以色列創科之路受阻？　分析師：以巴戰爭削弱外資流入

據外媒TechCrunch報道指，以色列正在與SpaceX商討，可在境內採用Starlink衛星網絡，從而在以色列實現廣泛的寬頻互聯網連接。同時，也正考慮停止加薩的手機和網路通訊。Shlomo Karhi表示，通信部推動購買這些衛星設備，只要希望讓在衝突地區的地區委員會和社區領袖受益。不過，以色列政府和SpaceX均沒有透露，這項服務何時上線，也不清楚最初會有多少用戶。

惟事實上，今年較早時，SpaceX行政總裁Elon Musk被曝在烏克蘭計劃攻擊俄羅斯海軍之前，也曾被要求提供Starlink服務，但他拒絕啟動。他強調，從未授權烏克蘭使用這項服務，並解釋若同意相關請求，SpaceX就會成為戰爭行為和衝突升級的同謀。因此，是次到底以色列會否能夠採用相關服務，則仍有待觀察。

【以巴戰爭】以巴衝突假資訊湧現　歐盟急請Meta、X刪非法內容

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】數碼轉型大勢所趨 慎選解決方案事半功倍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論
2023/10/16
【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論
【能源供應】料能源需求增長10至30倍　歐盟拒依賴中國　下月擬研應對方案
2023/09/18
【能源供應】料能源需求增長10至30倍　歐盟拒依賴中國　下月擬研應對方案
【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權
2023/08/22
【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令
2023/08/18
【TikTok被禁】憂帶來國家安全風險　近半美國人支持TikTok禁令

你可能感興趣

【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論
12:18 2023/10/16
【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論
【能源供應】料能源需求增長10至30倍　歐盟拒依賴中國　下月擬研應對方案
16:06 2023/09/18
【能源供應】料能源需求增長10至30倍　歐盟拒依賴中國　下月擬研應對方案
【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權
15:14 2023/08/22
【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權
地緣政治 國防 廣告 移動裝置 科技產品 社會矛盾 科技戰 網絡保安 人工智能 氣候暖化

下一篇文章

【創科發展】華為雲藉比賽發掘高潛力初創　收逾5,000份申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款