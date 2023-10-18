【以巴戰爭】加沙醫院被炸471死 以色列否認責任（第二版）

中東加沙地區（Gaza）一間醫院周二（17日）遭到襲擊，導致471人喪生。控制加沙的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）指控以色列施襲，以方否認並反控是伊斯蘭聖戰分子所為。

（第二版修訂死亡人數）

【以巴戰爭】BBC拒稱哈馬斯為恐怖組織 總部外數百人示威 【下一頁】

加沙衛生部門表示，以色列空襲炸中當地al-Ahli Arabi浸信會醫院，超過500人死亡，或成為以巴衝突歷史上傷亡最嚴重的攻擊。衛生部稍後修訂死亡人數為471人。

衛生部門指出，醫院遇襲時正有數千民眾避難。事發前部門稱加沙過去10日遭以色列轟炸中已造成最少3,000人死亡，當中包括近2,000名兒童及青少年，受傷人數亦多達1.25萬，死亡人數已超越2014年的衝突。

以色列軍方否認襲擊加沙醫院，反稱是巴勒斯坦伊斯蘭教聖戰武裝組織的火炮擊中醫院。武裝組織亦否認涉事，指控以色列嘗試掩飾針對平民的可怕戰爭罪行及屠殺。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【以巴戰爭】哥倫比亞批評以色列 遭斷武器供應 【下一頁】

以色列國防軍表示，將會釋放能夠證明武裝組織攻擊醫院的證據，強調以方不會為虛假指控負責。發言人指出，以軍擁有的武器不會造成襲擊中出現的爆炸，海陸兩軍其時亦未有在加沙執行行動。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）隨後取消出席約旦舉行﹑與美國總統拜登（Joe Biden）等領袖會面的4方會談，並宣布舉國哀悼3日。

阿巴斯指醫院遇襲是大屠殺，促請國際社會立即干預阻止屠殺，沉默不再是能夠接受的選擇。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培