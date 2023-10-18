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【薪酬趨勢】《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》出爐 港薪金調整增幅接近疫情前水平

商業 10:18 2023/10/18

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《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》今公布，顯示香港薪金調整幅度更接近2019年疫情前的增長水平。（湯致遠攝）

香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會，以及廣東省人才開發與管理研究會今（18日）聯合發布《2023粤港澳大灣區薪酬及福利調查》，有廣東省、香港及澳門特別行政區共292間機構參與，總共涵蓋18萬僱員。調查收集2022年7月至2023年6月期間的數據，包括參與機構概覽、僱員實際 及預測的薪酬調整幅度、應屆畢業生入職薪金、獎勵計劃、僱員福利、人事變動、薪酬及津貼的分析。

【薪酬調查】香港打工仔2023年平均加薪3.8%　邊行跑贏大市？

【青年就業】畢業生期望薪酬達2.5萬元　金融業仍為最熱門選擇

調查結果顯示，後疫情時代香港經濟的迅速復元，給整體薪酬調整注入了新動能。2023年度 (2022年7月至2023年6月)，香港和澳門地區的平均薪金調整幅度明顯高於前三年（2020年- 2022年），其中香港薪金調整幅度更接近2019年疫情前的增長水平。儘管香港以介乎3.2%至 3.8%的薪金增幅平領跑大灣區，但剔除凍薪機構，廣東省各城市實際調整加幅則超越香港表現最佳，增幅為4%至5%，至於2024年度薪金調整加幅預測，香港各職級的整體調整加幅介乎3.5%至3.8%，廣東省各城市的整體加幅介乎2.8%至2.9%，剔除凍薪機構，整體加福預測介乎4.3%至4.5%。

從粤港澳大灣區綜合結果看到，2023年度經理級或以上的高端人才薪金調整香港領先的優勢依舊明顯，但深圳、東莞的薪金調整增幅也不可小覷。而從2024年的薪金增幅預測所見，深圳、廣州將超過香港。至於應屆畢業生平均月薪，投身工程、資訊科技、研究及發展職業方向的本科生收入位列三甲。

【創業之都】StartmeupHK創業節11月中舉行　雲集2萬初創及投資者探討Web3等主題

記者：陳卓賢

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