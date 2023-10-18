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【中國經濟】中國第三季GDP按年增長4.9%、勝預期 城鎮失業率回落至5%、未提青年失業情況
中國第三季GDP（國民生產總值）按年增長4.9%，較市場預期的4.5% 為佳，但依然從第二季GDP增長6.3%回落。另外，中國9月城鎮調查失業率 5%，市場預期為5.2%，前值 5.2%。中國同時公布多項經濟數據，包括：
- 1至9月全國房地產開發投資： -9.1%，預期 -8.9%，前值 -8.8%。
- 1至9月全國固定資產投資： +3.1%，預期+3.2%，前值+3.2%
1至9月社會消費品零售總額：+6.8%，預期 +6.7%，前值 +7%
9月社會消費品零售總額： +5.5%，預期+4.9%，前值 +4.6%
1至9月規模以上工業增加價值：＋4%，預期 ＋3.9%，前值 ＋3.9%
中國近兩年GDP按年表現
|按年增長
|2023年
|第三季
|4.9%
|第二季
|6.3%
|第一季
|4.5%
|2022年
|第四季
|2.9%
|第三季
|3.9%
|第二季
|0.4%
|第一季
|4.8%
|2021年
|第四季
|4.0%
|第三季
|4.9%
國統局：國內需求仍顯不足 未點評中國青年失業率
國統局8月起停止公布青年失業率，以改善統計方法，在最新季度經濟數據解讀中，當局未有點評青年就業情況。
當局指出，前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。 9月份數據為5.0%，較上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%。全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。截至三季末，外出工作農村勞動力總量1.8774億人，較去年同期成長2.8%。
國統局總結：
前三季中國經濟持續恢復向好，高品質發展紮實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。
下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，著力擴大國內有效需求，著力激發經營主體活力，抓好已出台政策落實，不斷推動經濟運作持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，努力實現全年經濟社會發展目標。
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編輯：麥德銘