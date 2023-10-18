▲ 【內房危機】惠譽降萬科信貸評級至BBB 萬科：融資正常、已啟動境外債還款準備工作

惠譽調低萬科企業 （02202） 長期外匯發行人違約評級（IDR）由BBB+調低至BBB，評級展望為穩定。惠譽指，調低萬科評級源於預期萬科的槓桿比率，中線會維持於35%以上水平，而近日萬科的銷售表現弱於預期，將影響其產生現金及去槓桿的能力，而且惠譽早前將內地今年新屋銷售預測，由原本估計零增長至跌5%，降到跌10%至15%。

惠譽將萬科今年總合約銷售預測調低至3750億元人民幣，按年下跌10%，較原先估計的跌幅擴大8個百分點。不過，惠譽指，萬科擁有強勁的融資渠道，主要由於深圳市政府間接持股27.8%，而且上半年流動性仍然強勁，可抵禦市場波動性，並改善了負債水平。

萬科：加快庫存去化，提高回款效率

萬科強調，集團已啟動境外債的相關還款準備工作，目前融資正常，各項工作在有序推進當中，未來會堅持積極銷售策略，加快庫存去化，提高回款效率；持續提升開發效率，優化運營節奏。

萬科早前取消配售A股的計劃，惠譽指，取消配股將限制萬科短期降低槓桿比率的能力，但截至6月底，萬科短債佔總債務比率已由2021至2022年的逾20%，降至14%。

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編輯：陳韻妍