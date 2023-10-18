【港股市況】比亞迪ADR較港高3%　中國將公布GDP數據、恒指黑期跌約15點（不斷更新）

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約18點，恒指料開報17791點。滙豐 （00005） ADR折合報62.73元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報302.8元，較港收市價高0.6元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.07元，較港收市價高0.07元或0.1%。

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【分析】比亞迪盈喜 如何成為電動車全球銷量第一？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報17741點，跌56點。

【08：51】山高新能源 （01250） 昨升11.6%後中途停牌。山高新能源公布，已注意到股價及成交量於近期不尋常變動，經查詢後確認目前正在就有可能構成上市規則第14.29條下擬對一間附屬公司增資而視作出售事宜與獨立第三方進行磋商，今早復牌。

【08：45】新耀萊 （00970） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約15點，報17743點。

【08：00】比亞迪 （01211） 發盈喜，ADR折合報248.11元，較港收市價高7.31元或3%。比亞迪預期第三季度歸屬上市公司股東的淨利潤為95.46億至115.46億元人民幣，按年升67%至102%。

【盈喜盈警】比亞迪料第三季淨利潤按年升67%至102% 受惠新能源汽車銷售量續創新高

【07：45】【Morning精點】傳人行要求銀行為地方政府債務展期兼降息︱滙豐獲摩通上調目標價至81元

【07：45】港股ADR收報17791點，升18點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.73元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報302.8元，較港收市價高0.6元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.07元，較港收市價高0.07元或0.1%。

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【07：30】美國9月零售銷售按月增長0.7%，超預期的0.3%，前值向上修正為0.8%，核心零售增長0.6%，超預期的0.2%，數據公布後，市場對加息預期升溫，債息急抽升，再挑戰16年高位。美股反覆，道指曾跌129點，收市靠穩，納指則微跌，道指收升13點，報33997點；標指跌不足1點，報4373點；納指跌34點或0.25%，報13533點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港3% 夜期收市跌15點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩