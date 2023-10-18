【港股市況】比亞迪升逾6%、聯想挫近一成　恒指午後反覆偏軟（不斷更新）

港股半日反覆偏軟。恒指低開45點，開市後曾跌近150點，低見17625點，其後內地公布第三季GDP增長4.9%，大市倒升最多57點，高見17831點。恒生指數半日跌18點，報17754點，成交441.2億元。科指跌1.2%，報3789點。比亞迪 （01211） 升近8%，比亞迪電子 （00285） 升逾1%，聯想 （00992） 挫逾7%，藥明生物 （02269） 跌逾4%。

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【分析】比亞迪盈喜 如何成為電動車全球銷量第一？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：18】艾美疫苗 （06660） 再跌近8%，破底低見8.59元。

【15：09】恒指尾市跌約43點，報17730點，科指跌1.5%，報3778點。比亞迪 （01211） 升逾6%，聯想 （00992） 跌近一成。

【15：05】快手 （01024） 尾市挫近9%，低見56.05元。

【14：45】滙豐 （00005） 升0.7%，友邦 （01299） 升0.1%，中移動 （00941） 升1%，港交所 （00388） 跌0.9%。

【14：31】申洲國際 （02313） 升逾4%，高見82.9元。

【14：24】恒大系3股中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別跌逾6%。

【14：22】中興通訊 （00763） 跌半成，低見20.65元。

【14：18】大市午後反覆偏軟，恒指跌約10點，報17763點，科指跌1.5%，報3778點。

【13：34】國美零售 （00493） 跌幅擴至16%，低見0.04元破底，成交4554萬元。

【13：30】安踏 （02020） 逆市升逾3%，高見93.95元。

【13：17】快手 （01024） 插逾7%，低見56.45元，百度 （09888） 跌近4%。

【13：17】鴻騰 （06088） 升兩成，高見1.38元。

【13：00】港股午後初段跌約22點，報17751點。科指跌1.3%，報3787點。

【12：34】【內房危機】碧桂園違約？ 美元債持有人稱寬限期結束仍未收款

【12：00】恒生指數半日跌18點，報17754點，成交441.2億元。科指跌1.2%，報3789點。比亞迪 （01211） 升近8%，比亞迪電子 （00285） 升逾1%，聯想 （00992） 挫逾7%，藥明生物 （02269） 跌逾4%。

【11：52】【芯片大戰】美國新芯片禁令 郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會 聯想曾跌逾一成

【11：46】恒指中午收市前跌約10點，報17762點。科指跌1.1%，報3795點。

【11：40】【新股IPO】內地茶飲品牌茶顏悅色據報為來港上市向投行試水溫 發言人：目前無上市計劃

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.6%，深證跌1%，創業板指跌1.1%。

【11：17】【中國市場】沽空機構殺人鯨資本：中國限制海外機構接觸企業數據 將加劇外資撤離

【11：09】比亞迪 （01211） 高開高走，最新升近8%，高見260元。

【11：04】國美金融科技 （00628） 再升逾13%，高見0.23元。

【10：53】比亞迪 （01211） 升7%，並帶動1吉利 （00175） 升2%，長汽 （02333） 升近4%，廣汽 （02238） 升近2%，至於恒大汽車 （00708） 回吐8%。

【10：37】恒指曾升57點高見17831點，最新回軟跌25點，報17747點。科指跌1.1%，報3793點。

【10：23】阿里巴巴 （09988） 轉穩升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.7%於300元關口爭持，美團 （03690） 跌逾1%。

【10：04】比亞迪 （01211） 升幅擴至7%，高見258元。

【10：03】中國數據公布後，恒指轉升30點，報17804點，科指跌0.7%，報3810點。

【10：03】中國第三季GDP增長4.9%，勝市場預期。另外，中國9月社會消費品零售總額按年升5.5%，高於預期的4.9%，1-9月城鎮固定資產投資增長3.1%，預期為3.2%。9月份規模以上工業增加價值增4.5%。

【中國經濟】中國第三季GDP按年增長4.9%

【09：55】中國經濟數據公布前，恒指最新跌55點，報17717點，科指跌1.3%，報3787點。

【09：55】百度 （09888） 再跌逾3%，低見114.5元。

【09：52】馬可數字科技 （01942） 跌逾8%，低見4.52元。

【09：51】萬科 （02202） 偏軟跌0.3%，破底低見7.94元。

【內房危機】惠譽降萬科信貸評級至BBB+ 萬科：融資正常、已啟動境外債還款準備工作

【09：50】比亞迪 （01211） 最新升逾5%，高見253.6元，比亞迪電子 （00285） 升逾3%，高見40.3元。

【09：47】山高新能源 （01250） 復牌再升近一成，高見3.16元。

【09：44】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，美團 （03690） 跌逾2%，京東 （09618） 跌3%，小米 （01810） 跌0.6%。

【09：42】聯想 （00992） 跌一成，低見7.66元。

【09：41】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見47.1元。

【09：40】港股開市後跌逾百點，恒指跌121點，報17651點，科指跌1.5%，報3778點。

【09：39】KFM金德 （03816） 控股股東磋商售股予兩執董，股價逆市升逾45%，高見0.43元。

【09：33】聯想 （00992） 跌逾7%，開市後低見7.94元。

【09：30】中芯國際 （00981） 逆市升逾3%，開市後高見21.4元，華虹半導體 （01347） 升逾1%，高見19.96元。

【NVDA】美國更嚴格限制英偉達芯片產品 或拖累公司對華銷售 內媒指騰訊，百度「囤貨充足」

【09：27】國美零售 （00493） 股價低開4%，開報0.047元破底。報道指目前國美電器在廣東的門店已全部關閉，並且前期國美電器拖欠各供應商的貨款償還上尚未有進展。

【國美493】國美廣東門店據報全綫關門 傳曾求助地方政府

【09：26】安踏 （02020） 低開0.7%。安踏發布發展規劃，目標未來三年安踏品牌流水將保持雙位數增長、FILA品牌實現400至500億流水的目標

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【09：25】比亞迪電子 （00285） 發盈喜，股價高開逾3%。

【285盈喜】比亞迪電子盈喜 料首9個月多賺1.3至1.5倍

【09：21】比亞迪 （01211） 升逾4%，ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，騰訊 （00700） 跌0.7%，美團 （03690） 跌近1%，恒指低開45點，開報17728點，成交13.3億元。科指跌0.4%，報3818點。

【09：13】期指開報17741點，跌56點。

【08：51】山高新能源 （01250） 昨升11.6%後中途停牌。山高新能源公布，已注意到股價及成交量於近期不尋常變動，經查詢後確認目前正在就有可能構成上市規則第14.29條下擬對一間附屬公司增資而視作出售事宜與獨立第三方進行磋商，今早復牌。

【08：45】新耀萊 （00970） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約15點，報17743點。

【08：00】比亞迪 （01211） 發盈喜，ADR折合報248.11元，較港收市價高7.31元或3%。比亞迪預期第三季度歸屬上市公司股東的淨利潤為95.46億至115.46億元人民幣，按年升67%至102%。

【盈喜盈警】比亞迪料第三季淨利潤按年升67%至102% 受惠新能源汽車銷售量續創新高

【07：45】【Morning精點】傳人行要求銀行為地方政府債務展期兼降息︱滙豐獲摩通上調目標價至81元

【07：45】港股ADR收報17791點，升18點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.73元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報302.8元，較港收市價高0.6元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.07元，較港收市價高0.07元或0.1%。

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【07：30】美國9月零售銷售按月增長0.7%，超預期的0.3%，前值向上修正為0.8%，核心零售增長0.6%，超預期的0.2%，數據公布後，市場對加息預期升溫，債息急抽升，再挑戰16年高位。美股反覆，道指曾跌129點，收市靠穩，納指則微跌，道指收升13點，報33997點；標指跌不足1點，報4373點；納指跌34點或0.25%，報13533點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】比亞迪ADR高港3% 夜期收市跌15點（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩