  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】TSLA績後怎部署？聯想、快手急跌冇運行？（歡迎觀眾問股）

股市 08:44 2023/10/19

分享：

分享：

特斯拉（TSLA.US）公布第3季業績，總收入按年升9%，遜市場預期。特斯拉指，今年的主要目標未變，減低每輛車的成本，在生產最大化、繼續投資AI及其他增長項目之下，產生自由現金流。而CEO馬斯克在電話會議中，降低對Cybertruck的期望，盤後股價在馬斯克講話時愈講愈跌，績後投資者怎部署？聯想 （00992） 周三勁挫逾10%，是表現最差藍籌。美國收緊對內地AI晶片出口管制，有分析指，英特爾或成為新禁令下的最大輸家，連帶拖累其大客聯想；另一隻股份快手 （01024） 同日有異動，股價急跌近9%，近日有傳內地全網自媒體要實施前台實名制，暫未見其他消息，聯想、快手急跌後怎走？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股部署策略。*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：葉淼

欄名 : ET開市直擊

相關文章

【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？
2023/10/16
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

你可能感興趣

【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？
08:32 2023/10/16
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】A股回購增持潮影響 比亞迪發盈喜可跟進？
2023/10/18
【ET開市直擊】A股回購增持潮影響 比亞迪發盈喜可跟進？
【ET開市直擊】前瞻內地第3季GDP數據 極兔速遞抽得過？
2023/10/17
【ET開市直擊】前瞻內地第3季GDP數據 極兔速遞抽得過？
【ET開市直擊】內地擬禁跨境炒股有何影響？手機設備股炒未完？
2023/10/13
【ET開市直擊】內地擬禁跨境炒股有何影響？手機設備股炒未完？
【ET開市直擊】國家隊入市利港股氣氛？美股迎業績期調整完未？
2023/10/12
【ET開市直擊】國家隊入市利港股氣氛？美股迎業績期調整完未？
【ET開市直擊】內地擬發債救市恒指點走？港股第4季可吼板塊
2023/10/11
【ET開市直擊】內地擬發債救市恒指點走？港股第4季可吼板塊
馬斯克 業績公布 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 晶片 人工智能 快手—W（01024） 聯想集團（00992） 板塊 恒生指數 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股業績︱NFLX】Netflix用戶增長強勁、月費加價　股價盤後升近13%

下一篇文章

【儲局官員】沃勒︰儲局可等待、觀察　暗示支持11月繼續暫停加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款