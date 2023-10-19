【ET開市直擊】TSLA績後怎部署？聯想、快手急跌冇運行？

特斯拉（TSLA.US）公布第3季業績，總收入按年升9%，遜市場預期。特斯拉指，今年的主要目標未變，減低每輛車的成本，在生產最大化、繼續投資AI及其他增長項目之下，產生自由現金流。而CEO馬斯克在電話會議中，降低對Cybertruck的期望，盤後股價在馬斯克講話時愈講愈跌，績後投資者怎部署？聯想 （00992） 周三勁挫逾10%，是表現最差藍籌。美國收緊對內地AI晶片出口管制，有分析指，英特爾或成為新禁令下的最大輸家，連帶拖累其大客聯想；另一隻股份快手 （01024） 同日有異動，股價急跌近9%，近日有傳內地全網自媒體要實施前台實名制，暫未見其他消息，聯想、快手急跌後怎走？紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股部署策略。

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責任編輯：葉淼