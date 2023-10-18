【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

▲ 鑑於數碼化愈趨普及、變化急速技術等，新加坡副總理兼經濟政策統籌部王瑞杰（圖）強調以3大建議（見下文）應對網絡攻擊新趨勢。

應對網絡攻擊不僅是現代企業的一大挑戰，無論是政府或非政府組織等，或是普羅大眾亦隨時遭受網絡安全威脅。以本港為例，近日就面對新型WhatsApp騙案。因此必須嚴加防範，推動數碼新秩序。

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為聚集國際視野探討網絡安全策略，新加坡舉辦的國際網絡安全周（SICW 2023）日前揭幕。據新加坡網絡安全局局長兼行政總裁許智賢（David Koh）透露，是次約有10,000多名來自政府、業界、學界和非政府組織的註冊參與者。

鑑於數碼化愈趨普及、變化急速技術等，新加坡副總理兼經濟政策統籌部王瑞杰亦強調以3大建議，應對網絡攻擊新趨勢，1）首先應促進跨邊界和跨部門的夥伴關係，目光不應局限於政府和國際組織，還應包括非政府組織、學術界和科技公司等利益相關持分者。他表示：「我們需要就如何利用新的可能性、管理新的風險以及在所有參與者之間建立信任，達成共識。」

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其中，他認為鼓勵建立更多公私夥伴關係，可以製定保障公眾的雙赢解決方案。以新加坡為例，他在SICW 2023宣布，新加坡網絡安全局（CSA）將建立獨立的合作機制，與微軟（Microsoft）和Google就國家網絡防禦和網絡安全問題進行合作。

合作備忘錄將促進網絡威脅情報共享、打擊網絡犯罪和惡意網絡活動的聯合行動、推動人工智能等新興關鍵技術的交流及能力等工作。

建立框架及守則

2）在政府和國際組織層面，他表示已開始成立資訊傳播技術使用安全工作小組，並就制定全球數碼契約、建立框架及守則進行討論。早前亦有積極對外洽談數碼經濟協定（Digital Economy Agreement, DEAs）具體行動；以及陸續與智利、澳洲等地簽署數碼經濟夥伴協定，針對包括新興科技議題、數據流通等方面，加強合作。

邀專家提出創新方案 增非網安專才培訓

此外，他提到，3）為了令數碼領域保持安全、可信賴以及具約束性，同時需要加強自身保護能力。除了夥拍大型科企，他表示，新加坡網絡安全局也將主辦「CyberCall」項目，邀請網絡安全專家提出創新方案，解決本地網安挑戰。盼藉著政府協調和整合網安問題的能力，同時善用各持分者的創新能力和敏捷的行動能力作互補；以及將會透過培訓、網絡合作夥伴計劃，令更多非網安專才如工程師掌握一定程度的網安技能。

向全球開放培訓計畫

對於全球對網絡培訓需求有增無減的趨勢，他表示將會推出新加坡網路領導力與校友計畫（SG Cyber​​ Leadership and Alumni Programme）並向所有國家開放，提供基礎、高階和高階主管系統的課程，在明年3月起正式開始授課。

記者：張寶燕 新加坡直擊

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