【分析】比亞迪盈喜　如何成為電動車全球銷量第一？

▲ 比亞迪在德國慕尼黑車展展銷

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電動車廠比亞迪 （01211） 發布前三季業績盈喜，純利205至225億元人民幣，按年升120%至142%，新能源車全球銷量第一，比亞迪如何跑出？款多取勝，由低價10萬元人民幣以下，到100萬元以上，都有選擇。

根據CleanTechnica統計上半年銷售數字，比亞迪與Tesla（美：TSLA；特斯拉）雄霸全球電動車銷量頭兩名，比亞迪全球銷售119.1萬輛（註：比亞迪公布的銷量是125.56萬輛），市佔率21.4%；特斯拉銷售88.9萬輛，市佔率15.2%。

市場分析比亞迪與Tesla的分別，詳細地用發電機、變速箱、底盤、電池等比較，但無需太複雜，最簡單是價錢，因為每當電動車減價，都會刺激到銷售。

Tesla主力銷售兩款車型，Model 3及Model Y，便足以滿足第三季逾40萬輛的付運量，車價約30至40萬元，同時毛利率預期仍可力保約18%水平。

比亞迪反其道而行，以多款式搶攻市場，自家品牌有王朝及海洋兩個體系，王朝有漢、唐、秦、宋、元等5個品牌，海洋有海歐、護衛艦07、海豹、護衛艦05、海豚、宋PLUS冠軍版及2023款E2等7個品牌，品牌下再有多個不同款式，總共有28款，車價由7萬元人民幣至34萬元人民幣不等，主打中下價車。

另外，比亞迪與德国梅賽德斯-奔馳合資車廠騰勢，有3款中高端車，車價由30萬人民幣至66萬元人民幣。

比亞迪不止於此，1年前發布自家的高端品牌仰望，今年9月起正式推出高級電動越野車U8，售價109.8萬元人民幣，同時亦發布電動超級跑車U9，未有售價，預期仍是百萬元級，對手是保持捷等傳統跑車大廠。

中國車廠逐步走向世界，在9月的德國慕尼黑車展，比亞迪帶了6款車型去展銷，走到以汽車工業自豪的德國前面，事實上，比亞迪今年首9個月的新能源乘用車銷量達14.55萬輛，已遠超去年總和。

記者：譚志偉