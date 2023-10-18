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【券商點睇】最先受惠大模型快速發展 商湯計算機視覺市佔第一

股樓投資 11:33 2023/10/18

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中信建投發表報告，預計商湯（00020）在2023至2024年營業收入為43.9億元（人民幣，下同）和55.5億元，按年上升15%和27%，其中來自智慧商業收入分別為23.6億元和31.1億元，智慧城市為5.8億元和4.5億元，智慧生活為11.7億元和15.9億元，智慧汽車為2.8億元和4億元。 非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨虧損為26.72億元和16.31億元。

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根據相對估值法（PSG），該行參考可比公司虹軟科技、海康威視、雲從科技、創新奇智未來3年的營收增長和估值水平，考慮到商湯2023至2025年的複合年增長率（CAGR）為26%，且公司在計算機視覺（CV）領域市佔率處於第一，具備算力和模型的一體布局，最先受益於大模型的快速發展，給予公司目標價1.85港元，對應市銷率13倍。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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責任編輯：林衛

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