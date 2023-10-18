【券商點睇】加大霧化醫療研發投入 思摩爾新業務成長可期

安信證券指出，思摩爾國際（06969）首三季實現營業收入80.02億元（人民幣，下同），按年下降9.7%；經調整後淨利潤12.25億元，下降43.2%。其中，第三季公司營業收入28.79億元，下降10.3%；經調整後淨利潤4.67億元，減少35.2%。

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該行表示，第三季公司盈利能力短期承壓，經調整淨利率為16.2%，按年下降6.25個百分點，主要因加大霧化醫療投入致研發費用增長。期內，公司銷售費用、管理費用、研發費用、其他收入與費用及其他利得與損失等按年增長30.1%，按季增長47.6%。

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報告稱，思摩爾作為全球電子霧化龍頭，研發持續加碼、技術實力領先，伴隨美中市場逐步企穩回升、新產品新業務持續拓展，長期成長仍可期。該行預計，思摩爾於2023至2025年經調整後淨利潤的按年變幅為-33.9%、-10.3%及29.6%。若給予2023年市盈率估值31倍，對應目標價8.34港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛