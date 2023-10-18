【券商點睇】第三季綫下流水增16% 361度經營指標穩健

開源證券指出，361度（01361）第三季綫下流水增長16%，隨着亞運會贊助曝光、精英跑鞋矩陣曝光度增加、營銷資源豐富，品牌力有所提升，361度品牌在亞運贊助商的社交影響力中排名第三、在體育用品中第一。

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按綫級城市分，大裝、童裝三綫及以下流水佔比分別為76%、70%，大裝及童裝門店均延續第一、二季淨開趨勢，大裝第二季末有5,642個門店，第三季環比淨增105至5,747個；童裝第二季末門店2,448個，第三季環比淨增111至2,559個。而電商第三季流水增長30%，增長態勢有望隨第四季電商旺季到來延續。

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報告稱，在亞運及新品催化下，公司流水靚麗，經營指標穩健。中秋國慶8天終端流水增速喜人，較2022年國慶7天增長66%，較2019年國慶7天增長達240%，維持2023至2025年盈利預測，預測淨利潤分別為10.6億元、11.9億元及13.8億元，當前股價對應預測市盈率為7.3倍、6.5倍和5.6倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛