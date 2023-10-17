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【內房危機】佳兆業提初步重組方案　惟部份條款不獲債權人支持　料未來償還境外債現金最多750億人幣

股市 23:22 2023/10/17

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佳兆業提初步重組方案　惟部份條款不獲債權人支持　料未來償還境外債現金最多750億人幣

佳兆業 （01638） 發公告指，已就境外債務向債權人小組提呈初步重組方案，其中包括1）將現有債務轉為股份的降槓桿計劃、2）將剩餘現有債務兌換為新票據，以及3）將若干資產處置所得款淨，包括一系列舊改項目，作為償還新票據的額外資金來源。

集團指，公司仍在與債權人小組溝通，並與債權人小組之間尚未就境外重組條款達成最終協議。對於公司提案包含的某些條款，債權人小組表示並不支持。但公司預期將繼續與債權人小組進行積極及建設性的對話，並保持積極良好的勢頭，以在切實可行情況下盡快落實重組方案的條款。

至於現金流預計方面，集團指，由目前土儲開發項目及尚未轉化為土儲的舊改項目於2023年至2033年所產生的累計應佔摃桿自由現金流總額，預計約為750億元至900億元人民幣之間。逐步處置投資物業及自持物業產生的現金流淨額為60億至70億元人民幣。包括物業管理和酒店管理在內的其他業務部門預計將產生10億元至20億元人民幣的淨收入。另外，在償還境內債本息及其他財務擔保後，料可用於償還境外債的現金約600億元至750億元人民幣。

截至2022年底，佳兆業的境內有息債及境外有息債分別有約506億元人民幣及123億美元，就合營企業及聯營公司的負債提供的財務擔保約為238億元人民幣，及對附屬公司、合營企業及聯營公司境內負債提供的財務擔保約為210億元人民幣。

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【內房危機】佳兆業︰清盤情況下　債權人債務回收率將低於5%

編輯：袁諾曦

港股 佳兆業集團（01638）
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