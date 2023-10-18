【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

▲ 在近日的以巴戰爭、俄烏戰爭之中，透過網絡攻擊行動破壞對方服務、以網絡間諜活動獲取情報等情況不斷上演。

網絡空間逐漸成為地緣政治衝突新戰場，近日以巴戰爭延燒網絡，在以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）交戰之際，亦有黑客組織表示向以色列發動網絡攻擊。對於打擊網絡犯罪而言，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢直言，目前地緣政治局勢緊張，國與國之間缺乏信任，將導致執行相關行動時變得更困難。

張志賢日前在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）表示，由於網絡犯罪者與受害者並不需要在同一個司法管轄區內，而各國往往獨自應對跨境網絡犯罪的能力有限，數碼領域有許多問題都需要集體行動，因此各國之間的合作尤其重要，「但如果沒有信任的基礎，合作就難以實現。」

▲ 新加坡舉辦的國際網絡安全周（SICW 2023）於日前揭幕，是次約有10,000多名來自政府、業界、學界和非政府組織的註冊參與者。

數碼領域發展不斷進步，人工智能（AI）技術亦伴隨著不少新領域應用，甚至新型網絡犯罪等。張志賢指，現時當局仍在奮起直追，包括「弄清楚規範框架該怎樣，誰應負責採取行動，以及如何合作解決共同面對的問題」。

他強調，要回答這些問題，就必須建基於信任。然而，現時在數碼領域建立信任時，面臨著3大方向挑戰：1）國家之間；2）政府與科技行業之間；以及3）大眾對數碼世界的看法。

▲ 新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢直言，目前地緣政治局勢緊張，國與國之間缺乏信任，將導致執行相關行動時變得更困難。

網絡間諜活動不斷上演 破壞信任

除了以色列和哈馬斯之間的衝突升級，他提到：「中美之間的戰略互信正處於歷史最低點，俄烏戰爭未平，均導致排他性集團大量湧現，各國以國家安全為由相互封鎖對方的服務、軟件和硬件；貿易、投資和供應鏈日益受到地緣政治影響。」而且，各參戰國家以網絡攻擊行動破壞對方服務、以網絡間諜活動獲取情報等情況不斷上演，「例如在關鍵資訊基礎設施進行預先部署，表面上是為了收集資訊，為破壞性網絡攻擊奠定基礎，從而中斷重要的民用服務」，由此破壞各國之間信任。

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探討與大型科企合作 爭議無可避免

至於國家與大型科企之間，由於科企對經濟和社會的影響達到前所未有的程度，掌握著技術及大量數據，例如「科企也會自行決定是否拒絕提供服務、提供哪些服務、提供哪些內容，以及向用戶展示內容的排名演算法。」因此，每當遇到網路安全問題，「只有在大型科企的參與和合作下才能解決。」可是科企也要顧及商業上的考慮，在兩者之間建立信任，又是另一個重大挑戰。

他補充，即使政府意識到有必要與大型科企合作，他們也不一定知道如何最好地合作，「因為國家安全、國防和社會治理問題，長久以來都是政府的專責領域。」因此在探討期間，「無可避免會有一些爭議，也必須重新檢視職責。」

宜加強公眾信任程度

此外，公眾過去已飽受假新聞和假資訊等困擾，他指，生成式AI等新興技術在帶來正面影響的同時也帶來了擔憂，這些技術可能會被人惡意、不道德地使用。因此必須採取更多措施，包括增加國家之間、政府與大型科企之間互信，從而加強公眾對數碼領域的信任程度。

記者：張寶燕 新加坡直擊

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