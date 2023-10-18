  • 24°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】地緣政治局勢影響　難共同打擊網絡犯罪

科技 08:49 2023/10/18

分享：

分享：

在近日的以巴戰爭、俄烏戰爭之中，透過網絡攻擊行動破壞對方服務、以網絡間諜活動獲取情報等情況不斷上演。

網絡空間逐漸成為地緣政治衝突新戰場，近日以巴戰爭延燒網絡，在以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）交戰之際，亦有黑客組織表示向以色列發動網絡攻擊。對於打擊網絡犯罪而言，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢直言，目前地緣政治局勢緊張，國與國之間缺乏信任，將導致執行相關行動時變得更困難。

張志賢日前在新加坡國際網絡安全周（SICW 2023）表示，由於網絡犯罪者與受害者並不需要在同一個司法管轄區內，而各國往往獨自應對跨境網絡犯罪的能力有限，數碼領域有許多問題都需要集體行動，因此各國之間的合作尤其重要，「但如果沒有信任的基礎，合作就難以實現。」

新加坡舉辦的國際網絡安全周（SICW 2023）於日前揭幕，是次約有10,000多名來自政府、業界、學界和非政府組織的註冊參與者。

數碼領域發展不斷進步，人工智能（AI）技術亦伴隨著不少新領域應用，甚至新型網絡犯罪等。張志賢指，現時當局仍在奮起直追，包括「弄清楚規範框架該怎樣，誰應負責採取行動，以及如何合作解決共同面對的問題」。

他強調，要回答這些問題，就必須建基於信任。然而，現時在數碼領域建立信任時，面臨著3大方向挑戰：1）國家之間；2）政府與科技行業之間；以及3）大眾對數碼世界的看法。

新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢直言，目前地緣政治局勢緊張，國與國之間缺乏信任，將導致執行相關行動時變得更困難。

網絡間諜活動不斷上演 破壞信任

除了以色列和哈馬斯之間的衝突升級，他提到：「中美之間的戰略互信正處於歷史最低點，俄烏戰爭未平，均導致排他性集團大量湧現，各國以國家安全為由相互封鎖對方的服務、軟件和硬件；貿易、投資和供應鏈日益受到地緣政治影響。」而且，各參戰國家以網絡攻擊行動破壞對方服務、以網絡間諜活動獲取情報等情況不斷上演，「例如在關鍵資訊基礎設施進行預先部署，表面上是為了收集資訊，為破壞性網絡攻擊奠定基礎，從而中斷重要的民用服務」，由此破壞各國之間信任。 

【以巴戰爭】TikTok收緊直播限制　禁針對戰爭受害人言論

【網絡安全】獅城3大建議　促數碼新秩序

探討與大型科企合作 爭議無可避免

至於國家與大型科企之間，由於科企對經濟和社會的影響達到前所未有的程度，掌握著技術及大量數據，例如「科企也會自行決定是否拒絕提供服務、提供哪些服務、提供哪些內容，以及向用戶展示內容的排名演算法。」因此，每當遇到網路安全問題，「只有在大型科企的參與和合作下才能解決。」可是科企也要顧及商業上的考慮，在兩者之間建立信任，又是另一個重大挑戰。

他補充，即使政府意識到有必要與大型科企合作，他們也不一定知道如何最好地合作，「因為國家安全、國防和社會治理問題，長久以來都是政府的專責領域。」因此在探討期間，「無可避免會有一些爭議，也必須重新檢視職責。」

宜加強公眾信任程度

此外，公眾過去已飽受假新聞和假資訊等困擾，他指，生成式AI等新興技術在帶來正面影響的同時也帶來了擔憂，這些技術可能會被人惡意、不道德地使用。因此必須採取更多措施，包括增加國家之間、政府與大型科企之間互信，從而加強公眾對數碼領域的信任程度。

記者：張寶燕　新加坡直擊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】數碼轉型大勢所趨 慎選解決方案事半功倍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電
2023/10/17
【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電
【芯片戰】三菱有意進軍半導體產業　擬競購富士通芯片子公司
2023/10/17
【芯片戰】三菱有意進軍半導體產業　擬競購富士通芯片子公司
【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母
2023/10/17
【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母
【創科盛事】阿里巴巴JUMPSTARTER 2023下月設公眾活動　助創科融入社會
2023/10/16
【創科盛事】阿里巴巴JUMPSTARTER 2023下月設公眾活動　助創科融入社會

你可能感興趣

【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電
21:41 2023/10/17
【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電
【芯片戰】三菱有意進軍半導體產業　擬競購富士通芯片子公司
17:18 2023/10/17
【芯片戰】三菱有意進軍半導體產業　擬競購富士通芯片子公司
【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母
15:39 2023/10/17
【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母
軟件 地緣政治 硬件 人工智能 假新聞 數碼轉型 網絡保安 科技戰 社會矛盾 戰爭

下一篇文章

【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款