【美股業績】強生第三季經調整盈利增14%至68億美元、勝預期　上調全年收入指引　開市跌1%　

▲ 強生第三季經調整盈利增14%至68億美元、勝預期 上調全年收入指引

強生公司（美：JNJ，Johnson & Johnson）公布第三季業績，收入按年增加6.8%至213.5億美元，略勝預期210.5億美元；盈利43.1億美元，按年持平，每股盈利1.69美元。強生公司股價開市後波動，最新跌1%，暫報155.99美元。

若以非通用會計準則，強生公司經調整盈利67.8億美元，按年增加14.1%，預估為63.7億美元，每股經調整盈利為2.66美元，同樣高於預測2.521美元。

期内，強生公司藥品銷售額138.9億美元，按年增長5.1%；醫療科技收入為74.6億美元，按年升10%。

上調全財年收入指引

強生並上調全財年收入指引，預計收入介乎836億至840億美元，略高於8月時的預測，即介乎832億至840億美元，強生同時上調每股經調整盈利，由介乎10美元至10.1美元，略微上調到10.07美元至10.13美元。

此外，強生預計，全年研發支出將增加1000萬美元至34.5億美元。

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編輯：伍鍵文