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【NVDA】美國更嚴格限制英偉達芯片產品　或拖累公司對華銷售　股價開市跌7%　半導體ETF曾跌近1成

股市 22:20 2023/10/17

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美國最新發布的芯片出口限制，將涵蓋更多相關產品，有美國高級官員顯示，將更嚴格控制英偉達（美：NVDA）專為中國市場設計的A800和H800芯片產品。英偉達股價在美股開市後應聲下跌，最新跌近7%，失守430美元關。

美國商務部指辰限制中國獲得先進芯片

此外，與半導體股份息息相關的ETF亦報跌，當中三倍做多半導體ETF（美：SOXL）曾跌近1成。英偉達發言人則向外媒回應指，預計美國擴大對華出口管制，不會對財務表現構成重大影響，並指公司遵守所有適用法規。

美國商務部延長了去年10月首次實施的全面出口管制，以反映技術進步，並讓企業更難找到規避限制的方法。當地商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此次更新的目的是限制中國獲得先進芯片，因這些產品可能推動人工智慧和先進電腦的突破，對中國軍方至關重要。

英偉達早前曾表示，其資料中心晶片收入中有多達 25%來自中國。

美方希望監控灰色地帶

美國政府去年10月推出初步限制措施後，英偉達隨即生產A800和H800晶片，向亞洲國家出口，避過相關限制，故美國官員明言，當局希望監控所謂的灰色地帶活動，但未有評論那些芯片會具體受到影響。

新規則亦提到，政府將在25天內審查公司通知，以確定是否需要許可證才能向中國出售相關芯片產品。

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編輯：葉志偉

 

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