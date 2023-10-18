【NVDA】美國勒緊芯片出口中國　英偉達中國特製AI芯片遭禁售　內媒：國內囤貨充足（第二版）

▲ 【NVDA】美國勒緊芯片出口中國 英偉達中國特製AI芯片遭禁售 內媒：國內囤貨充足

美國周二發布最新芯片出口限制，英偉達（Nvidia，美：NVDA）證實，新增3款高階芯片被禁止向中國銷售，包括英偉達為中國特製的人工智能芯片A800和H800，而該廠8月發布的頂級遊戲芯片L40S也將被禁止向中國銷售。英偉達周二美股股價一度失守430美元，全日跌4.7%，收報439.38美元。

美國收緊芯片出口限制消息醞釀多時，內媒指，多家中國廠商已提前接獲消息，預先囤貨，騰訊、百度等廠商亦表示目前「囤貨充足」。

英偉達：限制可能損害新產品開發能力

英偉達向美國證交會（SEC）披露，目前受到美國對華禁制令影響的產品線包括：A100、A800、H100、H800、L40、L40S、 RTX4090。

公司還表示，禁令也影響使用這些芯片的處理器系統，包括 DGX 和 HGX 系統。英偉達表示，這些限制可能會損害其按計劃完成新產品開發的能力。

英偉達2022年已被禁止向中國出售A100、H100等高階芯片，當時英偉達設計效能次一級的A800、H800，作為向中國出售的替代品。

英偉達早前曾表示，其數據中心芯片收入中有多達 25%來自中國。

不止英偉達股價受累，英特爾（Intel，美：INTC）、AMD（美：AMD）周二股價都跌逾1%。

美國商務部指限制中國獲得先進芯片 防中國軍事發展

美國商務部延長去年10月首次實施的全面出口管制，最新限制令反映技術進步，並讓企業更難找到規避限制的方法。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，此次更新的目的是限制中國獲得先進芯片，因這些產品可能推動人工智慧和先進電腦的突破，這些對中國軍事發展和現代化至關重要。

新規則亦提到，公司如有意向中國或受禁制地區出售AI芯片，須通估美國政府審批，以確定是否需要許可證才能向中國出售相關芯片產品。

（第二版更新英偉達對SEC披露內容）

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編輯：葉志偉