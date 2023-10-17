▲ 【珠寶股】六福上季同店銷售升31%、惟內地倒跌 黃金周港澳同店銷售升近五成

六福 （00590） 第二財季（7至9月）同店銷售按年升31%，雖然港澳升41%，但內地跌8%。至於國慶黃金周，港澳市場同店銷售升近五成，對比2019財年升近三成，而內地市場同店銷售則錄得高單位數字跌幅，較2019財年跌近一成半。

六福指，內地鑽石產品需求疲軟，集團將繼續積極推廣鑽石類別以外的定價首飾產品，尤其定價黃金產品，以改善定價首飾產品的表現。港澳的旅遊業和本地需求復甦持續改善，預期可令港澳市場的業務維持良好增長勢頭，疊加低基數效應及預期受惠於經營槓桿效益，集團期望於今財年恢復並超越2019財年的表現。

上季六福零售值升9%，已超越2019財年同期水平近四成，而零售收入升47%。儘管季內國際平均金價按年上揚11%，黃金產品的同店銷售仍見30%的增長，而定價首飾產品則升36%，港澳市場為主要增長動力。

期內，港澳零售收入按年升63%。六福指，澳門同店銷售表現尤其突出，升95%，香港則為升28%。港澳整體的同店銷售已恢復至2019財年第二季水平，主要由黃金產品帶動。

至於內地市場，由於內地宏觀經濟未見改善，消費情緒恢復較港澳緩慢，雖然同店銷售跌8%，但地電子商務業務銷售額增長強勁，達43%，故內地零售收入（含自營店及電子商務業務的銷售金額）按年升26%，超越2019財年同期水平27%。

截至9月底止，集團在全球共有143間「六福」自營店，包括67間設於內地、50間設於香港。連同品牌店，以及其他副品牌或產品線的店舖全球共有3,289 間店舖，季內淨增加110間。

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編輯：袁諾曦