【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電

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【vivo新機】vivo推出vivo V29 5G新機 配備AI柔光環提升補光效果
蘋果(Apple)宣佈推出全新 Apple Pencil，為 iPad 用戶提供更多選擇。最為矚目的是售價較Apple Pencil 的第 一及二 代低，只需619元。
全新 Apple Pencil 精準度達至像素級別，延遲時間短，且具備斜度感應。與 iPadOS 功能配合無間，例如「隨手寫」、「快速備忘錄」，以及於「無邊記」app 與他人協作等功能。若使用備有 M2 型號的 iPad Pro，全新 Apple Pencil 支援懸浮感應功能，用户在繪圖和插畫時落筆更精準。
其外觀為備啞面，筆桿一側為平面，以磁力貼合於 iPad 側邊，當以磁力貼合於 iPad 側邊，全新 Apple Pencil 會進入睡眠狀態，以延長電池使用時間。同時可配對 USB-C 充電線充電，滑動保護蓋可見 USB-C 接口，讓用戶使用 USB-C 線連接全新 Apple Pencil，以作配對和充電。
升級iPadOS 17 功能更多
iPad用戶升級至iPadOS 17後，可享更多功能。 當中包括：
編輯：梁巧恩
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