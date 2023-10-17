【Apple 減價】全新Apple Pencil 11月初推出售619元　可配對 USB-C 充電線充電

▲ 「自動填寫」功能將於今年稍後推出，可識別和填寫表格中的欄位，在 iPad 上使用 PDF 更輕鬆簡單。

蘋果(Apple)宣佈推出全新 Apple Pencil，為 iPad 用戶提供更多選擇。最為矚目的是售價較Apple Pencil 的第 一及二 代低，只需619元。



全新 Apple Pencil 精準度達至像素級別，延遲時間短，且具備斜度感應。與 iPadOS 功能配合無間，例如「隨手寫」、「快速備忘錄」，以及於「無邊記」app 與他人協作等功能。若使用備有 M2 型號的 iPad Pro，全新 Apple Pencil 支援懸浮感應功能，用户在繪圖和插畫時落筆更精準。

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其外觀為備啞面，筆桿一側為平面，以磁力貼合於 iPad 側邊，當以磁力貼合於 iPad 側邊，全新 Apple Pencil 會進入睡眠狀態，以延長電池使用時間。同時可配對 USB-C 充電線充電，滑動保護蓋可見 USB-C 接口，讓用戶使用 USB-C 線連接全新 Apple Pencil，以作配對和充電。



升級iPadOS 17 功能更多

iPad用戶升級至iPadOS 17後，可享更多功能。 當中包括：

「備忘錄」app 讓用户在 PDF 文件上以嶄新方式整理、閱讀、加入註解及與他人協作，用户現更可快速連結不同的備忘錄。

「無邊記」app 加入全新繪圖工具，並推出「追蹤」功能，指導使用記事板的協助者。

充分運用 iPad 顯示器下，重新設計的「鎖定畫面」為用户帶來全新方式以度身訂造畫面，諸如絢麗奪目的背景圖片、展示喜愛相片的新方式，亦能以生動有趣的字體風格和顏色自訂日期和時間的外觀。

互動小工具讓其一眼盡覽所有資訊，只要輕點一下即可從「鎖定畫面」或「主畫面」輕鬆完成大小事務。

「訊息」app 的搜尋功能迎來更新，並讓用户以全新方式表達自己，包括為貼圖功能加入全新表情符號貼圖。用户更可從相片擷取主體，以製作「原況貼圖」。

「自動填寫」功能將於今年稍後推出，協助用户識別和填寫 PDF 表格中的欄位，以便快速加入通訊錄姓名、地址和電郵等資料。

編輯：梁巧恩



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