【美股業績】高盛第三季純利跌37%至19億美元　略遜預期

▲ 【美股業績】高盛第三季純利跌37%至約19億美元 略遜預期

高盛（美：GS）公布第三季業績，純利按年跌36.5%至18.8億美元，略遜預期的19.2億美元，每股基本盈利5.47美元。總淨收入118.17億元，按年減少1.3%，預期為111.3億元。

季内，高盛環球銀行業務收入80.1億美元，按年增加6%。當中，投行顧問費用收入8.31億美元，按年跌14.5%，預估7.3億美元；股票承銷收入3.08億美元，按年增加26%，預估3.5億美元；債券承銷收入4.15億美元，按年增長26.5%，預估4.6億美元。

另一邊廂，高盛固定收益、外匯和大宗商品業務收入33.8億美元，按年跌6%。

此外，高盛資產與財富管理業務收入32.3億美元，按年減少2成；平台解決方案業務按年5.8億美元，按年激增53%，按季則跌12%。

零售業務方面，淨利息收入15.5億美元，按年跌24%，遜預期的18.6億美元。信貸撥備為700萬美元，去年同期為5.15億美元。

高盛董事長兼行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，高盛在執行戰略重點方面取得進展。若宏觀條件持續有利，料資本市場和戰略活動將會恢復，無疑令作為併購諮詢和股權承銷領先者的高盛受惠。

更多美股新聞

相關文章：

【美股業績】美銀第三季多賺11%至73億美元 純利及收入齊勝預期

【美股業績】富國銀行第三季收入及盈利勝預期 淨利潤按年升逾60%

編輯：伍鍵文