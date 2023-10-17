【美國經濟數據】美國9月零售銷售按月升0.7%　高於預期│9月工業生產按月升0.3%　勝預期

美國公布9月零售銷售市道熾熱，雖然由0.8%回落至0.7%，仍超預期的0.3%；核心零售銷售由0.9%放緩至0.6%，但同樣超預期0.2%。

9月工業生產按月升0.3%，高於預期，市場原預期持平，前值為0.4%。

10月NAHB房屋市場指數由9月45跌至40，低於預期44，連續3個月下跌。

===以下是10月13日數據===

美國9月進口價格指數按年由跌3%縮窄至跌1.7%，低於預期跌1.4%，按月升0.1%，低於預期升0.5%及前值升0.6%。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值為63，低於預期67及9月終值68.1。

===以下是10月12日數據===

美國9月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，前值為3.7%，受累能源價格上升，按月升0.4%，高於預期0.3%，前值為0.6%。而核心CPI按年升4.1%，符預期，前值為4.3%，按月升0.3%，符預期，前值為0.3%。

美國上周首領失業救濟人數維持20.9萬人，低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由167.2萬人升至170.2萬人，高於預期的167.6萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求（衡量由生產者從其商品及服務中獲得的收入）按月由0.7%減速至0.5%，但仍超預期的0.3%，按年由2%增至2.2%，遠高於預期1.6%。核心PPI按月增速由0.2%增至0.3%，超預期0.2%；核心PPI按年增速急增至2.7%，遠較預期2.3%及8月2.5%為高。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.53厘升至7.67厘，按揭申請宗數按周升0.6%。

===以下是10月10日數據===

美國9月NFIB 小型企業樂觀指數下降0.5個百分點，至90.8，連續21個月低於近49年平均水平的98，市場預期為91，前值為91.3。

===以下是10月6日數據===

美國9月非農就業人口新增職位升至33.6萬，遠高於預期的17萬，前值上修至22.7萬；失業人口維持640萬人，失業率維持3.8%，高於市場預期3.7%。

新增職位中，酒店業增長9.6萬人，高於過去12個月平均的6.1萬人，其中餐飲場所亦增加6.1萬人，並恢復至疫情大流行前水平。政府招聘增加7.3萬人，亦高於平均的4.7萬人速度。保健行業增加4.1萬職。社會工作者亦增加2.5萬職，交通及貨倉增加9000職。不過，資訊行業淨減5000職，其中聲話行業跌7000職，5月以來累減4.5萬職，或反映荷里活工潮。

而9月平均時薪按年升4.2%，低於預期4.3%，按月則升0.2%，低於預期0.3%；勞動參與率維持62.8%。

===以下是10月5日數據===

美國上周首領失業救濟人數由20.5萬回升至20.7萬人，但低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由166.5萬人回落至166.4萬人，同樣低於預期的167.1萬人。

全球就業、商業和高管培訓公司 Challenger， Gray & Christmas公布，美國僱主9月份裁減47457份職位，較8月份的75151份減少36.9%，較去年同期的8.15萬份增加58.2%。

美國8月貿易逆差為583億美元，較7月647億美元及市場預期623億美元為少。

===以下是10月4日數據===

美國9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，幾乎來自休閒及酒店業，增加9.2萬職，前值為上修至18萬。另外，年率計工資增長放緩至5.9%，是連續12個月放緩。ADP為統計私營部門超過2500萬員工數據。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.41厘升至7.53厘，按揭申請宗數按周下跌6%。

另外，美國9月ISM非製造業指數為53.6，大致符合市場預期的53.5，前值為54.5。而9月Markit服務業PMI終值為50.1，較初值低0.1，綜合PMI終值為50.2，較初值高0.1。

===以下是10月3日數據===

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬。

===以下是10月2日數據===

9月標普美國全球製造業PMI終值上修至49.8，遠高於初值及預期48.9；9月ISM製造業指數升至49，較預期47.9及8月47.6為高。