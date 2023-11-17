【美國經濟數據】美國10月新屋動工按月升1.9%　營建許可升1.1%　均好於預期

美國10月新屋動工按月升1.9%至137.2萬戶，高於預期的135萬或跌0.6%，而10月營建許可按月升1.1%，高於預期的145萬戶或跌1.4%。

===以下是11月16日數據===

美國10月進口物價指數按月跌0.8%，低於預期的跌0.3%，前值為升0.4%，按年由跌1.5%擴大至跌2%，低於預期的跌1.8%。

美國10年工業生產跌0.6%，低於預期的跌0.4%，前值為升0.1%。

上周首次申領失業救濟人數23.1萬人，超預期的22萬人，前值為21.8萬人。前周連續申領失業救濟人數186.5萬人，超預期的184.3萬人，前值為183.3萬人。

11月費城聯儲製造業指數報-5.9，高於預期的-8，前值為-9。

===以下是11月15日數據===

美國10月PPI按年升1.3%，低於預期的升1.9%，前值為升2.2%，按月方面則跌0.5%，低於預期的升0.1%，前值為升0.5%。核心PPI方面，按年升2.4%，低於預期及前值的升2.7%，按月為無升跌，預期及前值為升0.3%。

至於美國10月零售銷售按月跌0.1%，少於預期的跌0.3%，前值為升0.7%，而不計汽車的核心零售銷售按月升0.1%，預期為跌0.2%，前值為升0.6%。

美國30年期定息按揭利率維持7.61%，按揭申請宗數升2.8%。

===以下是11月14日數據===

美國10月CPI按年升3.2%，低於預期的3.3%，前值為3.7%，按月無升跌，低於預期的升0.1%。核心CPI按年則升4%，低於預期的升4.1%，按月升0.2%，低於預期的升0.3%。

整體CPI 3.2% -食品 3.3% -能源 -4.5% 核心CPI（不計食品及能源） 4.0% -貨品價格 0.1% -服務類 5.5% →居住 6.7% →醫療服務 -2.0% →交通服務 9.2%

===以下是11月11日數據===

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值為60.4，低於預期63.7及10月終值63.8。

===以下是11月9日數據===

美國上周首領失業救濟人數回落至21.7萬人，低於預期的21.8萬及上周修正值22萬，前周連續申領失業救濟人數由181.2萬人升至183.4萬人，高於預期的182萬人。

===以下是11月8日數據===

美國上周30年定息按揭利率由7.86厘回落至7.61厘，按揭申請宗數按周升2.5%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示：「上周利率下降的原因包括美國財政部的發行新債、聯儲局在11月聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明中採取鴿派基調，以及數據顯示就業市場放緩。

===以下是11月7日數據===

美國9月貿易逆差擴大至615億美元，較預期598億及8月修正值587億為多。

===以下是11月3日數據===

美國10月非農就業人口新增職位跌至15萬，遠低於預期的18萬，前值下修至29.7萬；失業率升至3.9%，高於市場預期3.8%，失業人數達650萬人，較9月份的636萬人增加2.2%，影響失業率上升。

15萬新增職業之中，私人企業僅佔9.9萬，政府維持5.1萬，除政府外，醫療行業及社工為主要招聘新職的行業。

製造業淨減少3.5萬職，主要是由於汽車罷工活動的影響。

而10月平均時薪按年升4.1%，高於預期4%，按月則升0.2%，低於預期0.3%；勞動參與率跌至62.7%。

美國ISM服務業指數由53.6跌至51.8，遜預期的53，仍處擴張水平。

===以下是11月2日數據===

美國上周首領失業救濟人數升至21.7萬人，高於預期的21萬及上周修正值21.2萬，前周連續申領失業救濟人數由178.3萬人升至181.8萬人，高於預期的180萬人。

美國第三季非農生產力初值按季4.7%，高於預期4.3%及第二季的3.5%；第三季單位勞工成本按季跌0.8%，市場原預期升0.3%，前值為升2.2%

===以下是11月1日數據===

美國10月ISM製造業指數跌至46.7，低於預期及9月的49；ISM新訂單指數亦由9月49.2，急降至45.5，遠低於預期49.8。

美國9月JOLTS職位空缺為955.3萬個，高於預期940萬個，前值下修至949.7萬個。

美國10月「小非農」ADP就業人數新增11.3萬，較預期15萬為低，前值為8.9萬。

ADP就業市場增11.3萬職 教育及衞生服務 45000 貿易、運輸和公用事業 35000 金融活動 21000 休閒和酒店 17000 建築 4000 製造業 3000 資訊科技 0 其他服務 -1000 自然資源及採礦 -1000 專業及商業服務 -10000

美國上周30年定息按揭利率由7.9厘輕微回落至7.86厘，貸款申請宗數按周跌2.1%，

MBA 經濟學家坎恩 （Joel Kan） 表示：購屋和再融資市場持續感受到利率上升的影響。購買申請宗數降至 1995 年以來的最低水準，再融資申請下降至今年1 月以來的最低水準。另外，隨著利率上升繼續影響負擔能力和購買力，彈性利率房貸 （ARM） 貸款上周增長近10%，佔所有按揭申請的 10.7%。

===以下是10月31日數據===

美國8月FHFA房價指數按月升幅由0.8%放緩至0.6%，但仍超預期的0.5%。8月S&P/CS20座大城市房價指數以年率計2.16%，超預期，前值上修至0.15%。

美國第三季僱用成本指數升1.1%，超預期，前值為1%。

10月MNI芝加哥PMI報44，低於預期的45，前值為44.1。

10月諮商會消費者信心102.6，超預期的100.5，前值上修至104.3。

===以下是10月30日數據===

美國10月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為負19.2，低於預期負16及9月負18.1

===以下是10月27日數據===

美國9月PCE物價指數按年升3.4%，符合市場預期，前值下修至3.4%，按月方面，增幅為0.4%，稍高於預期0.3%，前值為0.4%。9月核心PCE物價指數按年升3.7%，符合市場預期，前值下修至3.8%，按月則升0.3%，符預期，前值升0.1%。

9月個人支出按月升0.7%，高於預期的0.5%，前值為0.4%，而個人收入按月升0.3%，低於預期0.4%，前值為0.4%。

美國10月密歇根大學消費者信心指數終值為63.8，高於初值63。

===以下是10月26日數據===

美國第三季GDP初值按季升4.9%，高於預期4.5%，亦較第二季的2.1%加速，個人消費支出大增，由第二季的0.8%，增加至第三季的4%，私人企業投資亦增8.4%，政府支出亦同時加速，由3.3%加速至4.6%。

至於個人收入與儲蓄，第三季個人收入增加0.9%至23萬億美元，其中政府升幅2%，私營企業升幅1.3%。

儲蓄則跌25%，由1萬億美元跌至7769美元，整體儲蓄相對於全國收入下跌，由5.2%跌至3.8%。

9月耐用品訂單初值按月升4.7%，遠高於預期1.8%，前值為跌0.1%。

美國上周首領失業救濟人數由20萬回升至21萬人，低於預期的20.7萬人，前周連續申領失業救濟人數由172.7萬升至179萬人，同樣低於預期的174萬人。

美國9月零售庫存按月升0.3%，多過預期0.2%，前值為0.6%。9月批發存貨初值按月持平，少過預期升0.1%，前值為跌0.1%。

===以下是10月25日數據===

美國9月新屋銷售按月升12.3%至75.9萬間，市場原預期僅微升0.1%至68萬間。

美國上周30年定息按揭利率由7.7厘升至7.9厘，按揭申請宗數按周跌1%，其中加按申請增2%，但較1年前仍低8%，新置業按揭申請宗數跌2%，以及較1年前低22%。MBA經濟師Joel Kan指出，10年期債息上周繼續攀升，因環球投資者仍然憂慮利率更高、更長久，以及新增的財政赤字。

現時加按佔按揭申請宗數不到三分之一，而在兩年前，當利率徘徊低位時，佔按揭申請達三分之二。

當地房地產業界指出，買家不僅要應付更高的利率，而且應對低度的供應，現時房地產市場基本上處於凍結狀態。

===以下是10月24日數據===

美國10月標普美國全球製造業PMI初值為50，高於預期49.5及上月49.8；10月服務業PMI由9月50.1升至50.9，較預期49.9為高。

美國10月里奇蒙分行製造業指數為3，符預期，前值為5。

===以下是10月19日數據===

美國上周首領失業救濟人數跌至19.8萬人，低於預期的21萬及上周21.1萬，前周連續申領失業救濟人數由170.5萬人升至173.4萬人，高於預期的171萬人。

美國10月費城聯儲製造業指數為負9，低於預期負7，前值為負13.5。

===以下是10月17日數據===

美國9月建築許可按月跌4.4%至147.3萬間， 高於預期的145.3萬間，前值154.1萬間。9月新屋開工按月跌7%至135.8萬間，低於預期的138.3萬間，前值下修至為126.9萬間。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，房屋貸款需求創1995年以來最低水平，30年定息按揭由7.67厘升至7.7厘，上周按揭申請宗數按周跌6.9%，新置單位按揭申請按周跌6%，較一年前跌21%；再融資申請按周跌10%，較一年前跌12%。

===以下是10月17日數據===

美國公布9月零售銷售市道熾熱，雖然由0.8%回落至0.7%，仍超預期的0.3%；核心零售銷售由0.9%放緩至0.6%，但同樣超預期0.2%。

9月工業生產按月升0.3%，高於預期，市場原預期持平，前值為0.4%。

10月NAHB房屋市場指數由9月45跌至40，低於預期44，連續3個月下跌。

===以下是10月13日數據===

美國9月進口價格指數按年由跌3%縮窄至跌1.7%，低於預期跌1.4%，按月升0.1%，低於預期升0.5%及前值升0.6%。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值為63，低於預期67及9月終值68.1。

===以下是10月12日數據===

美國9月CPI按年升3.7%，高於預期的3.6%，前值為3.7%，受累能源價格上升，按月升0.4%，高於預期0.3%，前值為0.6%。而核心CPI按年升4.1%，符預期，前值為4.3%，按月升0.3%，符預期，前值為0.3%。

美國上周首領失業救濟人數維持20.9萬人，低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由167.2萬人升至170.2萬人，高於預期的167.6萬人。

===以下是10月11日數據===

美國9月PPI最終需求（衡量由生產者從其商品及服務中獲得的收入）按月由0.7%減速至0.5%，但仍超預期的0.3%，按年由2%增至2.2%，遠高於預期1.6%。核心PPI按月增速由0.2%增至0.3%，超預期0.2%；核心PPI按年增速急增至2.7%，遠較預期2.3%及8月2.5%為高。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.53厘升至7.67厘，按揭申請宗數按周升0.6%。

===以下是10月10日數據===

美國9月NFIB 小型企業樂觀指數下降0.5個百分點，至90.8，連續21個月低於近49年平均水平的98，市場預期為91，前值為91.3。

===以下是10月6日數據===

美國9月非農就業人口新增職位升至33.6萬，遠高於預期的17萬，前值上修至22.7萬；失業人口維持640萬人，失業率維持3.8%，高於市場預期3.7%。

新增職位中，酒店業增長9.6萬人，高於過去12個月平均的6.1萬人，其中餐飲場所亦增加6.1萬人，並恢復至疫情大流行前水平。政府招聘增加7.3萬人，亦高於平均的4.7萬人速度。保健行業增加4.1萬職。社會工作者亦增加2.5萬職，交通及貨倉增加9000職。不過，資訊行業淨減5000職，其中聲話行業跌7000職，5月以來累減4.5萬職，或反映荷里活工潮。

而9月平均時薪按年升4.2%，低於預期4.3%，按月則升0.2%，低於預期0.3%；勞動參與率維持62.8%。

===以下是10月5日數據===

美國上周首領失業救濟人數由20.5萬回升至20.7萬人，但低於預期的21萬人，前周連續申領失業救濟人數由166.5萬人回落至166.4萬人，同樣低於預期的167.1萬人。

全球就業、商業和高管培訓公司 Challenger， Gray & Christmas公布，美國僱主9月份裁減47457份職位，較8月份的75151份減少36.9%，較去年同期的8.15萬份增加58.2%。

美國8月貿易逆差為583億美元，較7月647億美元及市場預期623億美元為少。

===以下是10月4日數據===

美國9月ADP就業人數增加8.9萬，遠低於預期的15萬，幾乎來自休閒及酒店業，增加9.2萬職，前值為上修至18萬。另外，年率計工資增長放緩至5.9%，是連續12個月放緩。ADP為統計私營部門超過2500萬員工數據。

美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年定息按揭由7.41厘升至7.53厘，按揭申請宗數按周下跌6%。

另外，美國9月ISM非製造業指數為53.6，大致符合市場預期的53.5，前值為54.5。而9月Markit服務業PMI終值為50.1，較初值低0.1，綜合PMI終值為50.2，較初值高0.1。

===以下是10月3日數據===

美國8月JOLTS職位空缺增加至996.1萬，遠高於預期881.5萬及7月882.7萬。

===以下是10月2日數據===

9月標普美國全球製造業PMI終值上修至49.8，遠高於初值及預期48.9；9月ISM製造業指數升至49，較預期47.9及8月47.6為高。